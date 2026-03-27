Stefan Embacher: Kdo je tirolski Bambi, ki skače v hrbet Domnu Prevcu?

O priljubljenosti smučarskih skokov v Avstriji ne gre izgubljati besed, z zimskimi športi očaran narod šampione pozorno spremlja od malih nog. Ni presenetljivo, da je v Hopfgartnu v bližini Kitzbühla rojeni Stephan Embacher hitro pokazal talent in navdušenje nad športom, ob tekmovanjih na snegu sprva tudi za odbojko, a pretehtale so smuči. Na prestižni skakalni gimnaziji v Stamsu, kjer po tekočem traku brusijo šampione – s podobnim dosežkom se lahko pohvalijo tudi na kranjski nekdanji ekonomski gimnaziji, kjer v športnem razredu izstopajo prav skakalci –, je Embacher naredil preboj med najboljše in začel pohod v skakalni vrh.

Da je športnik za velike dosežke, je dokazal v Engelbergu in Garmischu, obakrat je poletel do rekorda skakalnice in pokazal za skakalca nujno neustrašnost. Ta je bila dovolj tudi za tretje mesto na formuli 1 smučarskih skokov, tekmi na novega leta dan v Garmischu, avstrijski mediji so »ponoreli«. Nadeli so mu vzdevek »gospod skakalni rekorder« in še bolj priljubljeni »Bambi«, ki Embacherju sledi na vsakem koraku. 20-letnik, ki obožuje domači Bergisel, pozorno spremlja dirke formule 1 in prisega na glasbene uspešnice iz 80. let, se veseli tudi dvobojev s Prevcem.