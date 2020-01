Štefan Hadalin trinajsti po prvi vožnji

Alpski smučarji se za zaključek pokala Lauberhorn merijo v slalomu za svetovni pokal. S prvo vožnjo je opravilo 35 tekmovalcev. V vodstvo je prepričljivo Francoz Clement Noel, ki je lani v Wengnu prvič v karieri zmagal. Trenutno najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin je 13.; Žan Kranjec je še na tretjem zaporednem slalomu odstopil.



Drugi je vodilni v skupnem in slalomskem seštevku Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,67), tretji pa Avstrijec Marco Schwarz (+0,73). Četrta Francoz Alexis Pinturault in Švicar Ramon Zenhaeusern zaostajata že skoraj sekundo (+0,99).



Hadalin, ki je nastopil s startno številko deset, je v cilj prišel na osmo mesto z zaostankom 1,57 sekunde. V nadaljevanju ga je prehitelo pet smučarjev in je po startni številki 35 na 13. mestu.



Druga vožnja bo ob 13.15.