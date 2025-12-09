Stefan Kraft sporočil veselo novico

Avstrijski skakalni šampion Stefan Kraft je na družbenih omrežjih sporočil veselo novico, da je postal očka. Z ženo Mariso sta se razveselila rojstva prvega otroka – hčerkice.

»Dobrodošla na svet, najina mala princeska. Vsi smo zdravi in preplavljeni z ljubeznijo,« je 32-letni Avstrijec zapisal na svojem Instagramovem profilu in ob tem objavil tudi fotografijo novorojenčice.

Kraft, ki velja za enega od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini tega športa, je po preizkušnjah v Falunu skočil na očetovski dopust. Zaradi bližajočega se rojstva je izpustil tekme svetovnega pokala v Ruki in Wisli, saj je želel biti v teh pomembnih trenutkih ob svoji ženi.

Za avstrijskega zvezdnika, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal tačas drži osmo mesto z 236 točkami zaostanka za vodilnim Domnom Prevcem, se tako začenja novo življenjsko poglavje, ki ga je, kot je zapisal, napolnilo z izjemno srečo.