    Zimski športi

    Stefan Kraft sporočil veselo novico

    Avstrijski skakalni zvezdnik in žena Marisa sta se razveselila rojstva prvega otroka.
    Stefan Kraft in Marisa sta postala ponosna starša. FOTO: Eibner/Reuters
    Miha Šimnovec
    9. 12. 2025 | 17:41
    9. 12. 2025 | 18:07
    Avstrijski skakalni šampion Stefan Kraft je na družbenih omrežjih sporočil veselo novico, da je postal očka. Z ženo Mariso sta se razveselila rojstva prvega otroka – hčerkice.

    »Dobrodošla na svet, najina mala princeska. Vsi smo zdravi in preplavljeni z ljubeznijo,« je 32-letni Avstrijec zapisal na svojem  Instagramovem profilu in ob tem objavil tudi fotografijo novorojenčice.

    Kraft, ki velja za enega od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini tega športa, je po preizkušnjah v Falunu skočil na očetovski dopust. Zaradi bližajočega se rojstva je izpustil tekme svetovnega pokala v Ruki in Wisli, saj je želel biti v teh pomembnih trenutkih ob svoji ženi.

    Za avstrijskega zvezdnika, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal tačas drži osmo mesto z 236 točkami zaostanka za vodilnim Domnom Prevcem, se tako začenja novo življenjsko poglavje, ki ga je, kot je zapisal, napolnilo z izjemno srečo.

