Stefan Kraft zmagovalec Rasnova, Žiga Jelar osmi

Najboljši skakalec svetovnega pokala Avstrijec(270,3 točke), ki je v prvi seriji s 103 metri izenačil rekord srednje skakalnice v Rasnovu, je zmagovalec druge tekme v Romuniji. Drugi je bil njegov prvi izzivalec Nemec Karl Geiger (266,7), zmagovalec petkove tekme. Najboljši Slovenec je bil(252,4) na osmem mestu.Jelar, sicer 14. po prvi seriji, je po odličnem finalnem skoku prišel do dosežka kariere. V finalu sta nastopila le še dva Slovenca; Peter Prevc (242 točk), sedmi po prvi seriji, je v finalu nazadoval na 16. mesto, mesto pred njim je končal njegov mnlajši brat Cene Prevc (243,9), ki je bil torej 15.Zunaj finala je z 31. mestom danes ostal, medtem ko je že v dopoldanskih kvalifikacijah brez tekme na 51. mestu obstal Jurij Tepeš.Sicer so vsi slovenski A-reprezentanti z izjemo Petra Prevca tekmi v Romuniji izpustili in se doma pripravljajo na nadaljevanje sezone, tudi junak poletov na Kulmu Timi Zajc, ki je minuli konec tedna dvakrat stal na zmagovalnem odru.Sezona svetovnega pokala se bo prihodnji konec tedna nadaljevala v finskem Lahtiju.