Stefana Krafta presenetili z najlepšim darilom

Avstrijskega skakalnega šampiona Stefana Krafta, ki je prav včeraj praznoval 31. rojstni dan, je doletela velika čast. Na nedavni slavnostni prireditvi njegovega kluba Schwarzach so ga namreč razveselili s presenečenjem, da bodo tamkajšnji skakalni center poimenovali po njem.

»To je zame velika čast, prav tu sem se naučil skakati. In zdaj bodo ta center poimenovali po meni,« je bil vidno ganjen svetovni rekorder (253,5 m iz Vikersunda 2017), ki si je v minuli zimi priskakal že tretji veliki kristalni globus po sezonah 2016/17, 2019/20 in 2023/24. Predsednik omenjenega kluba Gerhard Hölzl je obrazložil, zakaj so se odločili skakalnice v Schwarzachu poimenovati po Kraftu. »Stefan je že vse od otroštva pri nas. Pravzaprav našemu super orlu ne bi mogli dati lepšega darila – naš skakalni center bo večno poimenovan po njem,« je pojasnil prvi mož kluba Schwarzach.

Kraft, ki je v svetovnem pokalu dosegel že 43 zmag, s katerimi na večni lestvici zaseda tretje mesto za rojakom Gregorjem Schlierenzauerjem (53) in Fincem Mattijem Nykänenom (46), se je pred dnevi dotaknil tudi nedavnega izjemnega poleta Japonca Rjojuja Kobajašija (291 m) na posebni velikanki na Islandiji. »V smučarskih poletih skorajda ni meja,« je Kobajašijev polet pospremil 31-letni Avstrijec.