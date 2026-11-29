Norveški tekač na smučeh Johannes Høsflot Klæbo je na današnji tekmi na 20 km v Ruki osvojil svojo 114. zmago v svetovnem pokalu, s čimer se je izenačil z rojakinjo Marit Bjørgen po številu zmag. Zmagovalni oder moške tekme v Ruki je tudi sicer pripadel Norveški, celotna trojica je končala znotraj pol sekunde. Slovenca sta končala na repu.

Klæbo je bil celo dirko blizu vodstva, a pobudo prepuščal tekmecem. Na koncu je v finišu peterice Norvežanov zabeležil novo zmago v svetovnem pokalu. Drugi z zaostankom 0,2 sekunde je bil Emil Iversen, tretji 0,5 sekunde za Klæbom pa Harald Østberg Amundsen.

Na tekmi sta nastopila tudi dva Slovenca. Miha Ličef je v cilj prišel s 3:22,9 zaostanka za 66. mesto, Miha Šimenc pa je skoraj s sedmimi minutami zaostanka za zmagovalcem osvojil 77. mesto. Danes je na sporedu še ženska preizkušnja na 20 km s skupinskim startom.