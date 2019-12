Štiri Slovenke in Janez Lampič v popoldanski boj z dežjem

Planiški tekaški praznik, prvo tekmo pri nas za svetovni pokal v tej tradicionalni smučarski panogi po dveh letih, je uničilo vreme, saj v dolini pod Poncami že od petka naprej nenehno lije. A vzneseni prireditelji so vendarle z izjemni napori pripravili tekmo v šprintu s prosto tehniko, v kateri so štiri Slovenke – Katja Višnar (6. mesto v kvalifikacijah), Anamarija Lampič (8.), Vesna Fabjan (26.) in Alenka Čebašek (27.) – uspešno prestale kvalifikacijske boje. Edina, ki med našimi reprezantkami ni prestala kvalifikacijskega sita, je Anita Klemenčič.



V moškem šprintu pa je bil nato med domačimi tekmovalci uspešen le Janez Lampič, ki je kvalifikacije sklenil na 19. mestu in se tako uvrstil v četrtfinale 30 najboljših. V popoldanskem sporedu ne bo Mihe Šimenca, Andreja Jenka, Mihe Jana ter Vilija in Benjamina Črva.



Tako se bodo ob 13.30, ko je načrtovan začetek izločilnih bojev, omenjene štiri tekmovalke pognale v novi boj z dežjem, za njimi pa bo v moškem delu tekmovanja nastopil še Lampič.