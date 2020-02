Stoch vodi, Peter Prevc napada s 7. mesta

Poljak Kamil Stoch (129 točk) je vodilni po prvi seriji tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev v nemškem Willingenu. Drugi je domačin Stephan Leyhe (128,2), tretji pa Norvežan Marius Lindvik (126,1). Najboljši Slovenec je Peter Prevc (121,4), ki zaseda sedmo mesto.



Po kvalifikacijah, v katerih je Timi Zajc zasedel tretje mesto, Peter in Domen Prevc pa sta bila šesti in osmi, je sicer slovenskim skakalcem kazalo še nekoliko bolje.



Vseeno se je v finale poleg najstarejšega od bratov Prevc uvrstilo še pet orlov. Timi Zajc (116,9) je bil s 135 metrov dolgim skokom po 50 skakalcih 11. Tik za njim sta bila na 12. in 13. mestu še povratnika v svetovnem pokalu Žiga Jelar (116,6) in Anže Semenič (116,5), ki sta skočila 135 oziroma 136 metrov.



Anže Lanišek je prav tako skočil 135 metrov, prvo serijo pa je končal na 17. mestu. Domen Prevc je bil s 132,5 metrov tri mesta za 23-letnim Domžalčanom.



Od varovancev Gorazda Bertonclja je po prvi seriji izpadel le Jurij Tepeš, ki je bil s 119 metrov dolgim skokom prekratek na 39. mestu.