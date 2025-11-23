Stopničke št. 33 za Niko Prevc

Japonka Nozomi Marujama (283,6 točke; 134 m, 133 m) je osrednja junakinja nedeljske tekme smučarskih skakalk na uvodnem prizorišču sezone v olimpijskem Lillehammerju. Ugnala je vso konkurenco, za njo je bila na 2. mestu domača norveška reprezentantka Heidi Dyhre Traaserud (254,8; 127.5, 130) udarni adut naše vrste in najboljša na svetu v prejšnji sezoni Nika Prevc (250,5; 128, 123) pa je bila 3.

Po prvi seriji si je obetala še več, z 2. mesta je napadala zmago, a drugi skok ni bil povsem brezhiben, tako da je zasedla 3. mesto in vendarle obdržala uvrstitev na stopničkah, ki so njene 33. doslej.

Nika Vodan (220,6; 118.5, 124.5) je bila 13., brez nastopa v finalni seriji pa sta ostali Katra Komar (31.; 116.5) in Tinkara Komar (37.; 115.5).