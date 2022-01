Strasser junak nočnega slaloma, Kranjec s slabo popotnico za OI

Nemec Linus Strasser je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Schladmingu. Za vzpon s petega mesto po prvi progi in tretjo zmago je za tri stotinke premagal sedmega po uvodnem nastopu, Norvežana Atleja McGratha. Avstrijec Manuel Feller (+ 0,39) je pridobil kar 25 mest, z 28. mesta je skočil na tretje.

Druga proga je znova skrojila povsem na novo razvrstitev na odru za zmagovalce. Odstopil pa je tudi vodilni Kristoffer Jakobsen iz Švedske. Slednjič se je Strasser izkazal šele kot drugi nemški junak slaloma za svetovni pokal v Schladmingu. Leta 1990 je zmagal Armin Bittner. Felix Neureuther je bil trikrat na stopničkah, a nikoli na najvišji.

Na štartu sta bila dva Slovenca, ki pa sta svoja nastopa končala že na prvi progi. Na četrtem moškem slalomu zapovrstjo ni bilo našega smučarja v finalu. Žan Kranjec je bil 37. (+2,89). Tijanu Marovtu pa se je takoj po štartu primerila napaka in se je ekspresno poslovil brez uvrstitve. Kranjec se je prebil v finale zgolj na uvodnem slalomu sezone v Val d'Iseru, ko je bil 18.

Slalom v Schladmingu je bil zadnja moška tekma v svetovnem pokalu pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki se bodo 4. februarja začele v Pekingu.

Izidi slaloma v Schladmingu: 1. Strasser (Nem) 1:46,00 (52,14, 53,86), 2. McGrath (Nor) + 0,03 (52,21, 53,82), 3. Feller (Avt) + 0,39 (53,27, 53,12), 4. Kristoffersen (Nor) + 0,42 (52,54, 53,88), 5. Vinatzer (Ita) + 0,43 (52,94, 53,49), 6. Foss-Solevaag (Nor) + 0,45 (52,79, 53,66); Kranjec 37. na prvi progi, Marovt (oba Slo) odstop.

Svetovni pokal (25/35): 1. Odermatt (Švi) 1200, 2. Kilde (Nor) 825, 3. Mayer (Avt) 692, 4. Feuz (Švi) 579, 5. Kriechmayr (Avt) 564, 6. Kristoffersen 459, 37. Kranjec 167, 51. Čater 136, 67. Kline 83, 87. Hadalin 44, 89. Hrobat (vsi Slo) 42.