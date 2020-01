Štuhčeva padla na treningu, odnesla jo je z bolečim komolcem

Popoldan analiza in vizualizacije

Drugi uradni smukaški trening pred jutrišnjo tekmo za svetovni pokal v Zauchenseeju se ni končal po željah dvakratne svetovne prvakinje. Štartala je s številko 1 in po sedmi sekundi v zastrašujoči strmini, ki spominja na prosti pad, končala v snegu. Hitro se je postavila na noge in nakazala, da je v redu, videti je bilo, da jo boli roka."Pri spustu iz štarta po strmini se pozna še nekaj včerajšnjih smučin. Ko drsiš, se smuči premikajo, nemirne so. Mislim, da sem zadela eno od teh smučin, potem je prišla kompresija in me je stisnilo," je povedala Štuhčeva, ki ji letos ob vračanju po poškodbi ne gre po načrtih, in dodala, da je s koleni vse v redu, dobila pa je udarec v komolec.Se je ustrašila? "Zelo! Pomislila sem: Samo ne spet v ograjo," je razkrila v ciljni areni, kjer je na njen nastop čakala tudi mamain predstavnik za odnose z javnostmi. Ravno ko je Štuhčeva končala pogovor z mediji, je mimo nje prišla najboljša avstrijska smukačica, ki je prav tako padla, in jo povprašala, če je z njo vse v redu.Ker je v teh dneh le enkrat presmučala progo (na včerajšnjem treningu je dosegla 35. čas), bo današnja analiza nastopov drugih tekmovalk zelo pomembna. "Vsekakor si bom pogledala najhitrejše z današnjega treninga, sneg je danes drugačen kot včeraj, to smo videli že na ogledu, proga je bolj zdrsana, hitrost je malo večja. Danes popoldan bom morala še bolje vizualizirati nastop in jutri vrhunsko odsmučati," je Mariborčanka opisala, kakšno nadaljevanje delovnega dne jo čaka.Jutrišnji smuk bo na sporedu ob 11.45, v nedeljo pa bo kombinacija.Rezultati drugega treninga so tukaj