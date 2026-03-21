Sturla Holm Lægreid je pokazal, kdo je vladar na domačem terenu

Norveški biatlonec Sturla Holm Lægreid je na finalu svetovnega pokala v Oslu dobil še zasledovalno tekmo. Nosilec petih olimpijskih kolajn se je 13. zaporedoma zavihtel na zmagovalni oder, dosegel 21. posamično zmago v karieri, skupaj s štafetami pa v obdobju po olimpijskih igrah že sedmo zaporedoma.

A tokratna zmaga je bila vse prej kot lahka. Z zmagovalcem skupnega seštevka svetovnega pokala Francozom Ericom Perrotom, na petkovem sprintu sta zasedla prvo in tretje mesto, sta se zadela vseh 20 tarč in borila od starta pa vse do zadnjega koraka tekme. Na koncu je odločal fotofiniš, Norvežan pa je bil po 12,5 km tekme hitrejši za velikost čevlja.

Z dvema kazenskima krogoma je bil tretji drugi Francoz Emilien Jacquelin, ki je zaostal minuto in 11 sekund.

Slovenske barve je zastopal Toni Vidmar. Po 26. mestu v sprintu se je boril tudi za nedeljsko sklepno tekmo sezone s skupinskim startom. Ljubljančan je delo zelo dobro opravil na strelišču, kjer je zgrešil vsega dve tarči, v smučini pa mu je za vidnejši dosežek zmanjkal kakšen atom moči in tekmo je končal na 30. mestu.

S 46. mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala je Vidmar potrdil prvo mesto med slovenskimi biatlonci v sezoni.

Ta se bo končala v nedeljo s tekmama v skupinskem startu, kjer bosta slovenske barve v ženski konkurenci branili Polona Klemenčič in Lena Repinc.