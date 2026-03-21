Zimski športi

Sturla Holm Lægreid je pokazal, kdo je vladar na domačem terenu

Norveški biatlonec je na finalu svetovnega pokala v Oslu dobil še zasledovalno tekmo. Nosilec petih olimpijskih kolajn je prišel do 21. zmage. Toni Vidmar 30.
Sturla Holm Lægreid (levo) je petkovi zmagi dodal še sobotno na 12,5 na zasledovalni tekmi. Francoz Eric Perrot je bil drugi. FOTO: Thomas Fure/AFP
Š. R., STA
21. 3. 2026 | 17:43
21. 3. 2026 | 17:45
2:03
A+A-

Norveški biatlonec Sturla Holm Lægreid je na finalu svetovnega pokala v Oslu dobil še zasledovalno tekmo. Nosilec petih olimpijskih kolajn se je 13. zaporedoma zavihtel na zmagovalni oder, dosegel 21. posamično zmago v karieri, skupaj s štafetami pa v obdobju po olimpijskih igrah že sedmo zaporedoma.

A tokratna zmaga je bila vse prej kot lahka. Z zmagovalcem skupnega seštevka svetovnega pokala Francozom Ericom Perrotom, na petkovem sprintu sta zasedla prvo in tretje mesto, sta se zadela vseh 20 tarč in borila od starta pa vse do zadnjega koraka tekme. Na koncu je odločal fotofiniš, Norvežan pa je bil po 12,5 km tekme hitrejši za velikost čevlja.

Z dvema kazenskima krogoma je bil tretji drugi Francoz Emilien Jacquelin, ki je zaostal minuto in 11 sekund.

Slovenske barve je zastopal Toni Vidmar. Po 26. mestu v sprintu se je boril tudi za nedeljsko sklepno tekmo sezone s skupinskim startom. Ljubljančan je delo zelo dobro opravil na strelišču, kjer je zgrešil vsega dve tarči, v smučini pa mu je za vidnejši dosežek zmanjkal kakšen atom moči in tekmo je končal na 30. mestu.

S 46. mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala je Vidmar potrdil prvo mesto med slovenskimi biatlonci v sezoni.

Ta se bo končala v nedeljo s tekmama v skupinskem startu, kjer bosta slovenske barve v ženski konkurenci branili Polona Klemenčič in Lena Repinc.

Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več

biatlonsvetovni pokalOsloAnton VidmarSturla Holm Lægreid

Šport  |  Drugo
Motokrosisti v Andaluziji

Tim Gajser bo z osmega mesta jurišal v vrh

Na prizorišču dirke svetovnega prvenstva v motokrosu so v španskem Almonteju izpeljali kvalifikacije. V razredu MXGP je bil najhitrejši Lucas Coenen.
21. 3. 2026 | 19:20
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump bi agente ICE poslal tudi na letališča

Po njegovih besedah bi zagotavljali varnost na letališčih, ki jih hromi kongresna blokada financiranja ministrstva za domovinsko varnost.
21. 3. 2026 | 19:04
Preberite več
