Sumljiva izplačila denarja so spodnesla direktorja

Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge pri Smučarski zvezi Hrvaške.
Nedkanji alpski smučar Vedran Pavlek je bil po koncu kariere desetletja prvi operativec hrvaškega smučanja. FOTO: Damjan Žibert
Nedkanji alpski smučar Vedran Pavlek je bil po koncu kariere desetletja prvi operativec hrvaškega smučanja. FOTO: Damjan Žibert
Š. R., STA
13. 3. 2026 | 21:21
13. 3. 2026 | 21:21
Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge, so potrdili na današnji seji izvršnega odbora Hrvaške smučarske zveze. Pavlek je odstopil, potem ko so hrvaški mediji objavili zgodbo o aferi v Hrvaški smučarski zvezi (HSS) in sumljivih izplačilih velikih vsot denarja.

Namesto Pavleka so za vršilca dolžnosti direktorja alpske reprezentance do konca sezone imenovali Gorana Račkija, trenerja hrvaške reprezentantke Leone Popović.

Policija je po nalogu hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) opravila preiskavo v prostorih zveze. Povod za preiskavo naj bi bil dogodek med zimskimi olimpijskimi igrami 2026, ko so cariniki na meji ustavili Nenada Erorja, glavnega logistika zveze. V njegovem avtomobilu so našli vrečko, polno denarja. Po informacijah, ki so pricurljale v medije, naj bi šlo za 120.000 evrov gotovine, poroča HRT.

»Osebno menim, da nisem storil ničesar narobe in trdno vztrajam pri tem, da sem vedno delal v najboljšem interesu naših športnikov, hrvaškega tekmovalnega smučanja in hrvaške smučarske zveze, ki sem ji posvetil zadnjih 28 let svojega življenja. Ker so te okoliščine začele resno obremenjevati delo hrvaške zveze, menim, da je moj odstop edini način, da se tekmovalcem zagotovi miren konec sezone, kar je absolutna prioriteta,« je ob tem dejal Pavlek.

Na izvršnem odboru so poudarili, da doslej niso bili seznanjeni z nikakršnimi nepravilnostmi pri delu nikogar in da ni nobenih pomanjkljivosti, da so bila letna revidirana finančna poročila urejena in so jih potrdili vsi organi zveze.

Sorodni članki

Premium
Nedelo
Gregor Šparovec

Hoja za snegom

To, da je v Kranjsko Goro vsaka naša smučarka prišla s svojo ekipo, po mnenju nekdanjega smukača Gregorja Šparovca ne pelje k pravemu cilju.
Grega Kališnik 19. 1. 2025 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Zimsko

Bojkot volitev na kongresu Mednarodne smučarske zveze

Johan Eliasch spet izvoljen za predsednika FIS, Enzo Smrekar v predsedstvu.
26. 5. 2022 | 14:35
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenci in Hrvati vedo, da se lahko zanesejo drugi na druge

Slovensko-hrvaško sodelovanje v alpskem smučanju se je začelo pred več kot 30 leti. Povezujejo se tudi novi rodovi.
Mojca Finc 4. 1. 2020 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Že dolgo jih več ne gledajo kot vesoljce

Hrvaška ekipa alpskih smučarjev v svetovnem pokalu obeta za prihodnost.
Mojca Finc 8. 1. 2020 | 06:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
HOTEL RAMONDA

Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Šport  |  Zimski športi
Kvalifikacije v Holmenkollnu

Japonki vrgli rokavico Niki Prevc

V kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo v smučarskih skokih za svetovni pokal v Holmenkollnu je bila najboljša skakalka na svetu tretja. Na tekmo še pet Slovenk.
13. 3. 2026 | 21:40
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Posnetki

Janša po objavi posnetkov vlado označil za kriminalno družbo

Kot je poudaril, imajo lovke »kriminalne združbe« tako močan vpliv, da se s tem odprto hvalijo ne samo med sabo, ampak tudi pred tujci.
13. 3. 2026 | 21:39
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Prvi krog

Lokalne volitve v Franciji bodo generalka pred predsedniškimi

Javnomnenjske ankete na lokalnih volitvah v Franciji napovedujejo splošen zasuk v desno; za Pariz se bo bíl tesen boj.
Nina Gostiša 13. 3. 2026 | 21:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Usodna afera

Sumljiva izplačila denarja so spodnesla direktorja

Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge pri Smučarski zvezi Hrvaške.
13. 3. 2026 | 21:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Kvalifikacije v Holmenkollnu

Svetovni prvak izzval Domna Prevca, Anže Lanišek tik za njima

V kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo na Holmenkollnu sta bila naš šampion in Stephan Embacher najboljša, na tekmo sta se uvrstila še Žak Mogel in Rok Oblak.
13. 3. 2026 | 21:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Prvi krog

Lokalne volitve v Franciji bodo generalka pred predsedniškimi

Javnomnenjske ankete na lokalnih volitvah v Franciji napovedujejo splošen zasuk v desno; za Pariz se bo bíl tesen boj.
Nina Gostiša 13. 3. 2026 | 21:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Usodna afera

Sumljiva izplačila denarja so spodnesla direktorja

Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge pri Smučarski zvezi Hrvaške.
13. 3. 2026 | 21:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Kvalifikacije v Holmenkollnu

Svetovni prvak izzval Domna Prevca, Anže Lanišek tik za njima

V kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo na Holmenkollnu sta bila naš šampion in Stephan Embacher najboljša, na tekmo sta se uvrstila še Žak Mogel in Rok Oblak.
13. 3. 2026 | 21:00
Preberite več
