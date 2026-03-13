Sumljiva izplačila denarja so spodnesla direktorja

Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge, so potrdili na današnji seji izvršnega odbora Hrvaške smučarske zveze. Pavlek je odstopil, potem ko so hrvaški mediji objavili zgodbo o aferi v Hrvaški smučarski zvezi (HSS) in sumljivih izplačilih velikih vsot denarja.

Namesto Pavleka so za vršilca dolžnosti direktorja alpske reprezentance do konca sezone imenovali Gorana Račkija, trenerja hrvaške reprezentantke Leone Popović.

Policija je po nalogu hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) opravila preiskavo v prostorih zveze. Povod za preiskavo naj bi bil dogodek med zimskimi olimpijskimi igrami 2026, ko so cariniki na meji ustavili Nenada Erorja, glavnega logistika zveze. V njegovem avtomobilu so našli vrečko, polno denarja. Po informacijah, ki so pricurljale v medije, naj bi šlo za 120.000 evrov gotovine, poroča HRT.

»Osebno menim, da nisem storil ničesar narobe in trdno vztrajam pri tem, da sem vedno delal v najboljšem interesu naših športnikov, hrvaškega tekmovalnega smučanja in hrvaške smučarske zveze, ki sem ji posvetil zadnjih 28 let svojega življenja. Ker so te okoliščine začele resno obremenjevati delo hrvaške zveze, menim, da je moj odstop edini način, da se tekmovalcem zagotovi miren konec sezone, kar je absolutna prioriteta,« je ob tem dejal Pavlek.

Na izvršnem odboru so poudarili, da doslej niso bili seznanjeni z nikakršnimi nepravilnostmi pri delu nikogar in da ni nobenih pomanjkljivosti, da so bila letna revidirana finančna poročila urejena in so jih potrdili vsi organi zveze.