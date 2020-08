Sumljiva južnoameriška eksplozija ni pretresla Čeha

Ljubljana - Kraljica športov se je prebudila. Ob Sloveniji, ki je zagnala niz atletskih mitingov, tudi drugod po Evropi iz manjših zadev rastejo večje in še bolj se bodo razrasle. Tako se je konec tedna teklo, skakalo in metalo tudi v Trstu, udarna slovenska atleta na 400 m Luka Janežič in Anita Horvat sta v svoji disciplini osvojila drugo in prvo mesto.Vodičan je sicer tekel le za sekundo in štiri stotinke nad svojim državnim rekordom (44,84), s 45,88 je zaostal za Italijanom Edoardom Scottijem (45,85). »Vedel sem, da sem dobro pripravljen, a sem v uvodnem delu sezone imel težave s poškodbami. Tako da si tudi na nedavnem ...