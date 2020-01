Suterjevi premierna zmaga, Štuhčevi s sedmim mestom uvrstitev sezone

Žensko smukaško preizkušnjo za svetovni pokal v avstrijskem Altenmarktu je dobila Švicarka Corinne Suter, kar je njena prva zmaga v svetovnem pokalu. Svetovna smukaška prvakinja, Slovenka Ilka Štuhec, se je po petkovem padcu na treningu na skrajšanem smuku zbrala, odpeljala dobro in osvojila sedmo mesto, kar je njena najboljša uvrstitev te sezone.



Štuhčeva je nastopila s številko devet, v težkih razmerah z največ megle do tedaj smučala dobro, naredila eno vidnejšo napako in prišla na četrto mesto z zaostankom 1,37 sekunde ter bila v cilju vidno zadovoljna s svojo predstavo.



Današnji rezultat je daleč najboljša uvrstitev Mariborčanke v letošnji sezoni, potem ko je bila na dosedanjih dveh smukih 17. in 21., na superveleslalomih pa 20. in 32.



To je bil tretji smuk za ženske v letošnji sezoni, saj so ga morali v Val d'Iseru zaradi slabega vremena odpovedati, tudi danes pa vreme ni prizanašalo. Organizatorji so tako zaradi slabe vidljivosti v zgornjem delu skrajšali smuk, tekmo pa so tudi dvakrat prekinili. Na tretji tekmi pa je zmagala še tretja tekmovalka. Uvodni smuk je dobila Čehinja Ester Ledecka, drugega Avstrijka Nicole Schmidhofer, danes pa je zmagala Suterjeva.



Tekmo so zaradi zaradi megle in slabe vidljivosti po nastopu Štuhčeve za nekaj minut prekinili. Nato je šla na progo domačinka Tamara Tippler, ki je zaostala več kot dve sekundi (+2,10). Tekma je bila znova dalj časa prekinjena, zato je pred nadaljevanjem progo preizkusila tudi predtekmovalka. Čez čas se je tekma nadaljevala, Štuhčevo so prehitele še tri tekmovalke in je tekmo v Avstriji končala na sedmem mestu.



Suterjeva je lani na svetovnem prvenstvu v smuku osvojila srebrno odličje in v superveleslalomu bron, letos pa so to njene tretje stopničke in prva zmaga v svetovnem pokalu. Na uvodnem smuku sezone v Lake Louisu je bila druga in tretja na tamkajšnjem superveleslalomu.



Na skrajšanem smuku je drugo mesto pripadlo Italijanki Nicol Delago (+0,29), ki se je na progo podala kot 17., Švicarka Michelle Gisin (+0,98) pa je zasedla tretje mesto. Za Italijanko so to tretje stopničke v karieri.



Pred današnjo tekmo vodilna v smukaškem seštevku Ledecka je zaostala 1,41 sekunde in se uvrstila tik za najboljšo Slovenko v hitrih disciplinah na osmo mesto. Med favoritinjami za najvišja mesta sta bili tudi Schmidhoferjeva, ki je končala na 14. mestu (+1,75), in Italijanka Sofia Goggia, ki je končala tik pod stopničkami na četrtem mestu (+1,01).



V nedeljo bo v Altenmarktu še kombinacija s superveleslalomom in slalomom.