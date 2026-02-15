Švede zasul s psovkami in si prislužil zadnje opozorilo

Mednarodna zveza curlinga je opozorila kanadsko moško reprezentanco zaradi preklinjanja ob zmagi proti Švedski (8:6). Član kanadske izbrane vrste Marc Kennedy je nad Šveda Oskarja Erikssona, ki je kanadsko ekipo obtožil goljufanja in dvojnega dotikanja kamnov, stresel ogromno kletvic, strasti pa se v sicer zelo gentlemanskem športu še dolgo niso pomirile.

Posredovati je morala tudi mednarodna zveza in Kanadčanom, potem ko se je posnetek razširil po spletu, zaradi »pestrega« jezika izrekla zadnje opozorilo.

Kennedy je vztrajal, da je nedolžen. »Ne morem se spomniti niti enega primera v celotni karieri, ko bi naredil kaj, da bi pridobil tekmovalno prednost z goljufanjem,« je povedal. »To jemljem zelo resno. In to je bila res dolga kariera. Zato je, ko te nekdo obtoži, moj naravni odziv, da postanem malo kot buldog. Ne obžalujem, da sem v tistem trenutku branil sebe ali soigralce. Verjetno obžalujem le besede, ki sem jih uporabil.«