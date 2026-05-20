Švedi stresli jezo na Slovence

Slovenska hokejska reprezentanca je doživela še drugi visoki poraz (skupno tretjega) na svetovnem prvenstvu v Švici. Po neuspehu proti Norveški (0:4) je morala naša izbrana vrsta v Fribourgu priznati premoč tudi favorizirani Švedski, ki je zmagala kar s 6:0 (2:0, 4:0, 0:0).

Izbranci slovenskega selektorja Eda Terglava so se v uvodni tretjini še dobro kosali s Skandinavci, ki jim doslej na tem turnirju ni šlo po željah, a so jo kljub temu izgubili z 0:2. Mrežo Žana Usa, ki je v vratih spet zamenjal Lukaša Horaka, je v četrti minuti načel Lucas Raymond, zvezdnik moštva Detroit Red Wings. Na 2:0 je tik pred koncem prve tretjine (v 20. minuti) povišal Jacob De La Rose, ki si kruh služi prav pri novopečenem švicarskem prvaku Fribourgu.

Isti igralec je v polno zadel tudi v 26. minuti, zatem pa so švedsko premoč z goli kronali še Robert Hagg (27.), Lucas Raymond še drugič (32.) in Mattias Ekholm, ki je v 38. minuti postavil končni izid – 6:0. Svoje priložnosti (za častni zadetek) so imeli tudi naši hokejisti, vendar pa jih tokrat niso izkoristili.

Igralec tekme Jacob De La Rosa

Za najboljšega igralca tekme so razglasili Jacoba De La Rosa, med Slovenci, ki bodo naslednjo tekmo odigrali v petek proti favoriziranim Kanadčanom (z začetkom ob 16.20), pa si je nagrado prislužil kapetan Robert Sabolič.

V drugi današnji tekmi skupine B je Češka po hudem boju s 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) strla odpor Italije. V skupini A je Švica kar z 9:0 odpravila Avstrijo (4:0, 3:0, 2:0), reprezentanca ZDA pa je bila po kazenskih strelih boljša oziroma srečnejša s 4:3 (1:1, 1:2, 1:0; 0:0, 2:1) od Nemčije.