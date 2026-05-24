Švedom že pošteno teče voda v grlo, Italijani do prve točke na tem SP

Kanadski hokejisti so v večernem derbiju na svetovnem prvenstvu v Švici s 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) odpravili Slovake in potrdili prvo mesto v skupini B, v kateri so pred tem Danci, ki so bili včeraj boljši od Slovencev (4:0), šele po kazenskih strelih s 3:2 (2:0, 0:2, 0:0; 0:0, 1:0) premagali Italijane. »Azzurri«, ki bodo jutri v boju za obstanek prekrižali palice z našimi »risi«, so tako prišli do svoje prve točke na tem turnirju.

V skupini A so Latvijci s 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) odpihnili Britance, novo zanesljivo zmago pa so v Zürichu slavili tudi Finci, ki so s 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) ugnali Avstrijce. Odločitev o prvem mestu v tej skupini bo padla v torek zvečer, ko se bodo »Suomiji« postavili po robu prav tako še neporaženim Švicarjem.

Kanadčani so v zadnji tretjini strli odpor Slovakov. FOTO: David W Cerny/Reuters

Zelo zanimivo pa bo še tudi v boju za preostala mesta v četrtfinalu, pri čemer voda že pošteno teče v grlo Švedom, ki so tačas v skupini B šele na petem mestu. Za svojimi sosedi Norvežani, proti katerim so včeraj senzacionalno doživeli poraz (2:3), s tekmo več zaostajajo za točko. V zadnjem skupinskem dejanju skupine morajo hokejisti s tremi kronami na prsih v torek nujno premagati Slovake, ki imajo kot tretji na lestvici dve točki prednosti, Norvežani pa se bodo po jutrišnjem dvoboju s Čehi v torek pomerili še z Danci.