Švedska zvezdnica bo zaradi nosečnosti izpustila celotno sezono

Švedska biatlonska zvezdnica Hanna Öberg bo zaradi nosečnosti izpustila celotno sezono 2026/27. Dvakratna olimpijska in trikratna svetovna prvakinja je sporočila, da si bo vzela tekmovalni premor, vendar kariere še ne namerava končati.

Öbergova je julija razkrila, da s partnerjem Martinom Ponsiluomo pričakujeta prvega otroka. Tudi 30-letni Ponsiluoma je eden najboljših švedskih biatloncev in olimpijski prvak – februarja je na igrah v Italiji osvojil zlato kolajno na zasledovanju. Par je skupaj od leta 2021.

Öbergova je zdaj na družbenih omrežjih pojasnila, da se dobro počuti, temu pa je prilagodila tudi trening. »Ta sezona je vsekakor nekoliko drugačna, vendar se počutim dobro in uživam v življenju. Tudi namen treningov se je nekoliko spremenil. Večinoma treniram zato, da se dobro počutim, in ne zato, da bi dosegla vrhunsko pripravljenost,« je zapisala 30-letna Švedinja.

Obdobje je opisala kot nekakšno leto premora, v katerem se lahko posveti tudi drugim stvarem v življenju. V prihajajoči sezoni ne bo nastopala, zato bo izpustila tudi svetovno prvenstvo v Otepääju. Kljub premoru ostaja odločena, da se v sezoni 2027/28 vrne med najboljše biatlonke na svetu.

Za družino Öberg je sicer pestro poletje. Hannina mlajša sestra Elvira Öberg je konec julija oznanila zaroko z nekdanjim švedskim biatloncem Oskarjem Brandtom. Le nekaj dni pozneje je uspešno nastopila tudi na tradicionalnem festivalu Blink v norveškem Sandnesu, kjer je zmagala na biatlonski tekmi s skupinskim štartom. Za 12,6 sekunde je ugnala Francozinjo Julio Simon, tretja pa je bila Norvežanka Karoline Knotten.