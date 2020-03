Švedska šampionka pokazala svoja kolena in postavila vprašanje

»Ali imajo vsi biatlonci takšna kolena?« se sprašuje Stina Nilsson. FOTO: Instagram

Ljubljana – Švedinja, ki je pred dnevi presenetila z menjavo športne panoge (iz smučarskega teka se namreč seli v biatlon), že resno vadi strelske postanke. To je pokazala tudi s fotografijo, ki jo je objavila na družbenem omrežju instagram.Na njej so jasno vidne modrice na njenih kolenih. Ob tem je 26-letna Skandinavka, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali tudi z naslovom olimpijske prvakinje v šprintu izpred dveh let v Pjongčangu, vprašala: »Ali imajo vsi biatlonci takšna kolena?«Na odgovore ji ni bilo treba dolgo čakati. »Videti so ravno pravšnja,« ji je odvrnila legendarna rojakinja, ki si je med letoma 1996 in 2002 pritekla in pristreljala kar šest velikih kristalnih globusov. »Seveda,« je pripisala Nemka, ki je zadnjo sezono 2019/20 v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končala na tretjem mestu.Nova reprezentančna kolegica, presenetljiva olimpijska zmagovalka s posamične preizkušnje v Pjongčangu 2018 in lani na enaki razdalji tudi svetovno prvakinjo v Östersundu, jo je opozorila, da najhuje šele prihaja. »Počakaj na poletje – asfalt,« jo je posvarila Öbergova.