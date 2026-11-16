Žan Kranjec izgubil rekord, mladi Šved je spisal zgodovino

Švedski alpski smučar Gustav Wissting je na uvodnem slalomu sezone v Leviju postavil prav poseben rekord. S štartno številko 82 je dosegel 14. čas prve vožnje in se prebil v finale, kar po podatkih Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki jih navaja švedska televizija SVT, doslej ni uspelo še nikomur s tako visoko številko. Enaindvajsetletnik je nato osvojil 17. mesto in dosegel najboljšo uvrstitev kariere v svetovnem pokalu.

Wissting je presegel tudi dosežek našega najboljšega tehničarja Žana Kranjca, ki se je decembra leta 2018 na slalomu v Madonni di Campiglio v drugo vožnjo uvrstil s številko 77. Ta rekord je Kranjec torej držal skoraj osem let, v Italiji pa se je izenačil z Jean-Philippom Royem, ki se je s številko 77 v finale prebil 27. januarja 2004 na slalomu v Schladmingu.

Mladi Šved je bil na Finskem prepričljiv že na prvi progi. Za najhitrejšim Lucasom Pinheirom Braathnom je zaostal za 1,49 sekunde in se uvrstil v zgornjo polovico trideseterice finalistov. V drugo je izgubil tri mesta, tekmo pa končal z 2,29 sekunde zaostanka za Brazilcem, ki je zmagal pred Francozom Clémentom Noëlom in Švicarjem Loïcom Meillardom.

»Ne vem, kaj naj rečem. Neverjetno je, da se to ni zgodilo že prej,« je Wissting povedal za SVT. Dodal je, da so sogovorniki ob njegovi startni številki večinoma menili, da nima možnosti za preboj v finale. Za Švedsko je navdušil tudi 22-letni Fabian Ax Swartz, ki je bil z rezultatom kariere četrti. Z visoko štartno številko se je v finale s petim časom v prvi vožnji uvrstil še William Hansson, ki je naposled odstopil, podobna usoda pa je doletela tudi prvega švedskega slalomskega zvezdnika Kristofferja Jakobsena.

Kranjec je ob svojem podvigu 22. decembra 2018 prav tako dosegel 14. čas prve vožnje, nato pa napredoval na enajsto mesto, kar je bila tedaj njegova najboljša slalomska uvrstitev v svetovnem pokalu. To mu je uspelo le tri dni po prvi veleslalomski zmagi v Saalbachu. Po tekmi v Madonni di Campiglio je poudaril, da je dobro pripravljena proga omogočala konkurenčne nastope tudi tekmovalcem z visokimi startnimi številkami.