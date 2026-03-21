Švedski trojček, Italijan izkoristil odsotnost najboljšega na svetu

Smučarji tekači so na finalu sezone v Lake Placidu opravili z zadnjima sprintoma sezone za svetovni pokal. V ženski konkurenci je slavila olimpijska prvakinja Švedinja Linn Svahn, v moški pa v odsotnosti Johannesa Høfsflota Klæba, ki je po petkovi zmagi »položil v kot smuči«, Italijan Federico Pellegrino. Slovenskih tekmovalcev ni bilo na tekmi.

V ženski konkurenci je Linn Svahn petkovi zmagi na 10 km dodala še zmago v sprintu. Švedinje so imele na koncu lepo skupinsko fotografijo z zmagovalnega odra, saj sta Svahn tam družbo delali Jonna Sundling in zmagovalka sprinterskega seštevka discipline Maja Dahlquist. Prva je zaostala 46 stotink sekunde, druga 1,54.

Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Američanka Jessie Diggins je izpadla v polfinalu.

V moški konkurenci je bil v zaključku najmočnejši Pellegrino. Norvežana Larsa Heggna je prehitel za 1,24 sekunde, Šveda Antona Grahna za 1,28.

Svetovni pokal in sprintersko disciplino je že pred časom osvojil že omenjeni Klæbo. Odprta ostaja le zmaga v seštevku tekmovanj na razdalji, kjer ima Klæbo 12 točk prednosti pred rojakom Haraldom Østbergom Amundsnom.

Sezona se bo končala v nedeljo s tekmama v skupinskem startu na 20 km v prostem slogu.