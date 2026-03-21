  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Švedski trojček, Italijan izkoristil odsotnost najboljšega na svetu

Zadnja sprinta v sezoni svetovnega pokala smučarskih tekačev v Lake Placidu sta pripadla Linni Svahn in Federicu Pellegrinu.
Federico Pellegrino je izkoristil odsotnost najboljšega smučarskega tekača Johannesa Høfsflota Klæba. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Federico Pellegrino je izkoristil odsotnost najboljšega smučarskega tekača Johannesa Høfsflota Klæba. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Š. R., STA
21. 3. 2026 | 21:15
1:57
A+A-

Smučarji tekači so na finalu sezone v Lake Placidu opravili z zadnjima sprintoma sezone za svetovni pokal. V ženski konkurenci je slavila olimpijska prvakinja Švedinja Linn Svahn, v moški pa v odsotnosti Johannesa Høfsflota Klæba, ki je po petkovi zmagi »položil v kot smuči«, Italijan Federico Pellegrino. Slovenskih tekmovalcev ni bilo na tekmi.

V ženski konkurenci je Linn Svahn petkovi zmagi na 10 km dodala še zmago v sprintu. Švedinje so imele na koncu lepo skupinsko fotografijo z zmagovalnega odra, saj sta Svahn tam družbo delali Jonna Sundling in zmagovalka sprinterskega seštevka discipline Maja Dahlquist. Prva je zaostala 46 stotink sekunde, druga 1,54.

Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Američanka Jessie Diggins je izpadla v polfinalu.

V moški konkurenci je bil v zaključku najmočnejši Pellegrino. Norvežana Larsa Heggna je prehitel za 1,24 sekunde, Šveda Antona Grahna za 1,28.

Svetovni pokal in sprintersko disciplino je že pred časom osvojil že omenjeni Klæbo. Odprta ostaja le zmaga v seštevku tekmovanj na razdalji, kjer ima Klæbo 12 točk prednosti pred rojakom Haraldom Østbergom Amundsnom.

Sezona se bo končala v nedeljo s tekmama v skupinskem startu na 20 km v prostem slogu.

Več iz teme

Komentarji

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo