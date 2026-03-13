Svetovni prvak izzval Domna Prevca, Anže Lanišek tik za njima

Skupni zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih za to sezono Domen Prevc je kvalifikacije pred sobotno tekmo na Holmenkollnu končal prvem mestu, ki si ga je razdelil z mladinskim svetovnim prvakom Avstrijcem Stephanom Embacherjem. Tik za njima je na tretjem mestu končal še en slovenski as, Anže Lanišek.

Na sobotni tekmi bosta od Slovencev nastopila še Žak Mogel s 25. mestom kvalifikacij ter Rok Oblak s 30.

Brez tekme je ostal Žiga Jančar na 61. mestu.

Prireditelji so danes izpeljali le en trening-skok, saj jim je nagajalo slabo vreme. Žirija se je večkrat sestala in na koncu zamaknila začetek prvega treninga; sprva je bil predviden ob 14.30, skakalci so se na vrh podali šele ob 17. uri.

Na treningu je Prevc, ki bo v soboto lovil svojo 14. zmago to sezono, s 139,5 metra zanesljivo preskočil vso konkurenco,

Prva serija prve od dveh tekem v Oslu se bo začela ob 16.40.