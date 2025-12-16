Svetovni prvak na Tirolskem začel mukotrpno pot

Mladega člana slovenske moške ekipe za hitri disciplini alpskega smučanja Roka Ažnoha po poškodbi kolena in operaciji čaka dolgotrajno okrevanje. Triindvajsetletni mladinski svetovni prvak v smuku iz leta 2023 je v Innsbrucku v Avstriji prestal operacijo, kjer je že začel s fizioterapijo, so za STA sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

»Ažnoha je operiral doktor Christian Fink v Innsbrucku. Okrevanje poteka dobro. Trenutno rehabilitacija poteka v oskrbi športne terapije Huber&Maier, kjer bo Rok ostal do konca tedna, nato se vrača v domačo oskrbo in bo rehabilitacijo nadaljeval v Sloveniji,« so potrdili v panogi za alpsko smučanje SZS.

Podrobni pregledi so pokazali, da je doživel rupturo sprednje križne vezi in rupturo notranje stranske vezi v desnem kolenu, zaradi česar bo njegovo okrevanje dolgotrajno. Ažnoh je bil sicer kandidat za nastop na zimskih olimpijskih igrah februarja v Bormiu.

Rok Ažnoh je doživel grd padec na smuku za svetovni pokal v Beaver Creeku. Zaradi pretresa možganov je za nekaj sekund izgubil zavest, pri padcu pa si je poškodoval desno koleno. FOTO: Michael Madrid/magn Images Via Reuters Connect

Ažnoh je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad smučmi, se zaletel v zaščitno ogrado, zaradi silovitosti padca je izgubil čelado in negibno obležal. Ob progi so ga reševalci oskrbeli, helikopter pa ga je odpeljal v bolnišnico, kjer so opravili prva slikanja s CT in izključili poškodbe lobanje in vratu. Prejel je tudi udarec v desno ramo, odnesel pa jo je tudi z nekaj šivi na obrazu.

V svetovnem pokalu je zbral vsega 12 nastopov na tekmah svetovnega pokala, točk še ni osvojil.

To je bila tretja poškodba člana slovenskih smučarskih reprezentanc v olimpijski sezoni. Še preden se je sezona dobro začela sta jo zaradi poškodb končali članici ženske A-ekipe za tehnični disciplini Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Na tekmi tri Slovenke

Ženska karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju je v Franciji, kjer alpske smučarke drevi čaka nočni slalom pod žarometi. Na startu prve vožnje ob 17.45 bodo tri Slovenke Ana Bucik Jogan s startno številko 28 in članici ekipe za evropski pokal Caterina Sinigoi ter Anja Oplotnik, ki bosta nastopili na repu seznama s številkama 64 in 65.

Moška karavana je v Val Gardeni, kjer smučarje od četrtka do sobote čaka trojni tekmovalni program z dvema smukoma in superveleslalom. V Val Gardeni so Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Martin Čater, v nedeljo in ponedeljek bosta v bližnji Alta Badii na sporedu še veleslalom in slalom. Slovenski adut na veleslalomu bo Žan Kranjec, ki se je na na progi Gran Risa petkrat zavihtel na oder za zmagovalce, petkrat je bil tretji, nazadnje pred dvema letoma.

V soboto in nedeljo bosta v Val d'Iseru v Franciji na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu tudi s Slovenko Ilko Štuhec na startu.