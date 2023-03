Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju skozi oko delovega fotoreporterja

43. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju na domačih tleh si bomo Slovenci najbolj zapomnili po treh kolajnah. Prav pod vse so se podpisali skakalci in skakalke. Eden od vrhuncev je bil tudi naslov svetovnega prvaka, do katerega je na posamični tekmi v petek skočil Timi Zajc.

V fotogaleriji si oglejte najboljše utrinke svetovnega prvenstva, ki jih je za vas v objektiv ujel delov fotograf Matej Družnik.