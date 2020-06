Sveže poročeni Prevc delal zapiske, Zajc ni razmišljal o skokih

Moravske Toplice

Bolje pripravljeni kot lani

Gorazd Bertoncelj je zadovoljen s pripravljenostjo fantov. FOTO: Blaž Samec

Zajc: Vse je v redu

Timi Zajc nima težav. FOTO: Blaž Samec

Zdaj je treba graditi

- Od ponedeljka so slovenski smučarski skakalci zbrani v Moravskih Toplicah, kjer pilijo formo pred začetkom poletne sezone. Ta naj bi se predvidoma začela v poljski Visli 22. in 23. avgusta. Končna odločitev o tem pa bo padla 6. julija.Izbrana vrsta v smučarskih skokih pa kljub kasnejšemu začetku mednarodnih tekmovanj ničesar ne prepušča naključju. Trenira tudi s pogledom na domača tekmovanja, ki se jim bodo skakalci to poletje posvetili precej bolj. Za začetek že v petek, ko bo na sporedu tekma v Mislinji.Priprave potekajo po načrtih, kar je potrdil tudi glavni trener. »V zadnjem času delamo zelo dobro, vzdušje je zelo dobro. Po takšni poti moramo naprej in upam, da bomo dosegli zastavljene cilje,« je poudaril Bertoncelj, ki pa letos dela z manjšo ekipo.A to ne spremeni dejstva, da so po njegovih besedah skakalci pripravljeni bolje kot v istem obdobju lani. »Ekipa je manjša, a v tem trenutku zelo močna. Lansko sezono smo zelo dobro končali, zato v letošnjo vstopamo na višji ravni. Ocenjujem, da smo tokrat bolje pripravljeni kot lani v tem času,« je dodal Bertoncelj.Ob njem so misli razkrili člani A-reprezentance,in, ki je minuli konec tedna skočil v zakonski stan.Najizkušenejši med vsemi slovenskimi skakalci v izbrani vrsti je torej premor zaradi epidemije novega koronavirusa izkoristil na najboljši možen način. Tudi, kar se tiče trenažnega pogona. »Koronsko krizo sem želel čim bolje izkoristiti. S počitkom in treningom. Potem pa še na skakalnici, da se lažje začneš nazaj učiti. Da premisliš, kaj si naredil in česa nisi. Uspelo mi je narediti tudi nekaj zapiskov po koncu sezone, tako da se lahko še na to oprem,« o novem pristopu razlaga Prevc.Po lastnih navedbah na skakalnici še malce zaostaja za Zajcem in Laniškom. Mlajšemu izmed dvojca je k dobrim skokom na treningih pomagalo tudi obdobje, ko ni razmišljal o skokih. »Dobro sem se spočil od skokov, čim manj sem mislil nanje, na treninge in počel stvari, ki jih med sezono ne morem. Mislim, da sem pripravljen podobno kot lani, ko sem bil dobro pripravljen. Za zdaj je vse v redu,« je razložil Zajc.Lanišek je na drugi strani zadovoljen, da je našel konstantnost v svojih skokih. »V bistvu sem bil res konstanten. Letos imam manj težav s tehniko na skakalnici. Pred tem sem se vedno lovil s počepom, ampak zdaj je kar steklo. Gledano na letni čas, je moja forma doslej najboljša. Upam, da se tako nadaljuje in upam, da bo le še boljša, a gremo korak za korakom,« je dejal Domžalčan.Jelar bi si glede na dober konec minule sezone želel, da bi se ta nadaljevala. A kljub temu tekmovanj ne pogreša. »Po eni strani zaradi ritma morda pogrešam tekme, po drugi strani pa bo več časa za treninge, regeneracijo, ker bo manj potovanj in tekem. Mislim, da bo to zame bolj pozitivno,« je poudaril eden od svatov na Prevčevi poroki.Medtem ko je Jelar na koncu lanske sezone ujel pravo formo, je Bartol večino razpoložljivega časa namenil rehabilitaciji. »Ta je zdaj končana. Zadnje tri tedne sem s fanti na skakalnici in vesel sem, da sem lahko zraven. Upam, da sem končal s poškodbami,« je dejal nesrečnik, ki so mu v zadnjih sezonah preglavice delala predvsem kolena.Najbolj miren je bil od vseh skakalcev znova Domen Prevc, ki se ne obremenjuje preveč z začetkom sezone. Želi samo dobre temelje za pomembne tekme. »Ne vem točno, kaj je bilo drugače v primerjavi s prejšnjimi sezonami. Sezona se začne v tem obdobju in zdaj je treba le graditi, graditi in graditi. Upam, da bom letos še na višji ravni,« je dejal najmlajši od bratov Prevc.Vsi skakalci bodo imeli v novi sezoni priložnost, da se izkažejo kar na štirih vrhuncih. Prvi bo že med 11. in 13. decembrom na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Nato sledi še novoletna turneja pred SP v nordijskih disciplinah v Oberstdorfu. Za konec pa se karavana skakalcev znova seli pod Ponce, kjer bodo tekme svetovnega pokala. Te je v minuli sezoni odnesel novi koronavirus.