Švica si je oddahnila: Odermatt podaljšal pogodbo

V pričakovanju sobotno-nedeljske premiere nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je med junaki belih strmin in njihovimi spremljevalci te privrženci tako kot vedno precej ugibanj, kdo se bo najbolje odrezal na uvodni tekmi. Če bi sodili po vsem videnem v zadnjih letih, bo udarni favorit nedeljskega moškega veleslaloma Marco Odermatt.

V svoji karieri je 28-letnik osvojil že štiri velike kristalne globuse ter zbral 45 zmag, na zadnjih zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem je osvojil zlato kolajno v veleslalomu. Stroko navdušuje njegova konkurenčnost v različnih disciplinah, takšen je bil nekoč tudi njegov švicarski rojak Pirmin Zurbriggen.

A slednji se je kmalu po svojem 27. rojstnem dnevu umaknil iz tekmovalnega športa. Zato je bil v Švici navzoč strah, da bi tudi Odermatt lahko imel vsega dovolj in se tako odločil za upokojitev. Toda zdaj ko je po navedbah švicarskega dnevnika Blick do konca olimpijske sezone 2029/30 podaljšal pogodbo z opremljevalcem Stöcklijem, čigar promotorka je tudi naša upokojena šampionka Tina Maze, je jasno, da bo tekmoval vsaj do 33. leta starosti.