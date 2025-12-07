Švicar potrdil premoč, Žan razočaran

Švicar Marco Odermatt je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Beaver Creeku v ZDA. Edini Slovenec Žan Kranjec je štartal kot četrti, a kljub dobremu startnemu izhodišču že na prvi progi ni bil med najhitrejšimi. V finalu ni izboljšal uvrstitve, tekmo je končal na 24. mestu (+1,72), po prvem nastopu je bil 17.

Odermatt je po odstopu v prvi vožnji veleslaloma v Cooper Mountainu znova našel občutke, izkoristil je startno številko 1 ter letvico postavil najvišje. Švicar je v finalu odbil napade tekmece ter še na 28. tekmi v veleslalomu v svetovnem pokalu prišel do zmage. Skupno je zanj to 49. zmagoslavje.

Drugo mesto sta si po prvem nastopu delila nekdanja kolega iz norveške reprezentance Henrik Kristoffersen in Lucas Pinheiro Braathen, ki od leta 2024 smuča za Brazilijo. Njun zaostanek je znašal 86 stotink sekunde.

Alex Vinatzer iz Italije je bil po prvi vožnji na desetem mestu, z zaostankom 1,31 sekunde. A mu je v finalu uspela vrhunska vožnja in je na koncu zaostal le 23 stotink za Odermattom. Kristoffersen je bil tretji (+0,34), Avstrijec Stefan Brennsteiner četrti (+0,41), Pinheiro Braathen pa peti (+0,49).

V seštevku discipline sta z 200 točkami na vrhu Brennsteiner in Odermatt, ki s 445 točkami krepko vodi v skupnem seštevku.

Kranjec je najboljši Slovenec na 8. mestu v veleslalomskem seštevku in na 27. mestu v skupni razvrstitvi.