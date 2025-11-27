Švicar spet premočen, Hrobat za uvod soliden

Marco Odermatt je pričakovano zmagal na superveleslalomu na Copper Mountainu, s katerim se je sezona svetovnega pokala alpskih smučarjev začela tudi v hitrih disciplinah. Švicar je za 47. zmago in karierne 90. stopničke za osem stotink ugnal Avstrijca Vincenta Kriechmayrja. Najboljši Slovenec Miha Hrobat je tekmovalno sezono odprl s 13. mestom.

Odermatt se je zavihtel pred avstrijsko falango, za Kriechmayrjem sta se na tretje in četrto mesto zvrstila Raphael Haaser (+0,13) in Stefan Babinsky (+0,39).

Osemindvajsetletni Švicar je zmagal tudi na prvem superveleslalomu minule sezone v Beaver Creeku. Svetovni prvak v disciplini je dosegel karierno 16. zmago na tekmah v superveleslalomu v svetovnem pokalu.

Nastopili so trije Slovenci. Po progi sta se spustila tudi Nejc Naraločnik (45.) in Rok Ažnoh (40.), ki je v internih kvalifikacijah premagal izkušenejšega Martina Čatra. Ažnoh je zaostal 1,77 sekunde, Naraločnik 2,05 sekunde, kar je bilo preveč za trideseterico in točke. Zaostanek Hrobata je znašal 91 stotink sekunde.

Petkov spored v Copper Mountainu bo v znamenju moškega veleslaloma, ko bo za Slovenijo nastopil Žan Kranjec. V soboto bo na tem prizorišču sledil ženski veleslalom z Ano Bucik Jogan ter nato še nedeljski ženski slalom, na katerem bo ob njej nastopila še Lila Lapanja.