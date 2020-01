Švicar Yule ubranil zmago v Madonni di Campiglio, Hadalin sedmi

Ljubljana - Kar so v slovenskem smučarskem taboru predvidevali, se je tudi uresničilo. Štefan Hadalin se vselej slabše odziva na smučeh okrog novega leta, v tej sezoni se je to zgodilo že prej in zato so v štabu čakali, da tudi prej izplava iz krize. Danes je na nočnem slalomu v Italiji s 7. mestom dosegel slalomsko uvrstitev kariere, pa tudi izid sezone.



Ob kritikah zaradi lahkih postavitev za svetovni pokal – začel jih je nekdanji as Ivica Kostelić v Zagrebu – se je najboljša trideseterica po prvem nastopu v Madonni di Campiglio zvrstila v sekundi in 65 stotinkah! Žan Kranjec je bil prepočasen za finale (34.), Hadalin pa iztržil 20. čas. V finalu se je izkazal z dobro predstavo, popeljala ga je trinajst mest višje. Po ponesrečeni prvi tretjini sezone je le presekal slab niz.



Zmago si je drugo sezono zapored na tem prizorišču prismučal Daniel Yule. »Morda je italijanska hrana tista, zaradi katere sem tukaj hiter,« se je pošalil. »Proga mi ustreza, tudi sneg. Ko sem videl Henrikov nastop, sem si rekel: Hočem zmago!« se je veselil 26-letnik, za katerim sta se zvrstila Henrik Kristoffersen in Clement Noël. Konec tedna bo karavana nastopila v Adelbodnu.



Izidi –

1. Yule (Švi) 1:35,60

2. Kristoffersen (Nor) +0,15

3. Noël (Fra) 0,80

4. Foss-Solevaag (Nor) 0,30

5. Pinturault (Fra) 0,60

6. Nef (Švi) 0,85

7. Hadalin (Slo) in

Ryding (VB) 1,34

9. Mölgg (Ita) 1,39

10. Read (Kan) 1,45



1. proga –



1. Yule (Švi) 47,56

2. Kristoffersen (Nor) +0,19

3. Myhrer (Šve) 0,40

4. Horošilov (Rus) 0,42

5. Foss-Solevaag (Nor) 0,53

6. Zenhäusern (Švi) 0,54

7. Zchwarz (Avt) 0,76

8. Noël (Fra) 0,80

9. Nef (Švi) 0,87

10. Pinturault (Fra) 0,91

...

20. Hadalin 1,33

34. Kranjec (oba Slo) 1,71