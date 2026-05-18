Švicarji preštevajo franke, risi sanjajo o novih točkah

Sleherno svetovno prvenstvo v hokeju, na katerem nastopi slovenska reprezentanca, je posebno. To zdaj v Švici pa sploh pripada še nedoživetemu poglavju, saj naši risi na tem tekmovanju še nikdar niso ujeli tako imenitnega plena, kot je bila uvodna zmaga s Češko. No, še nikdar niso zmagali na prvi tekmi prvenstva v najvišjem svetovnem razredu in obenem še nikoli v svojih prejšnjih desetih misijah med svetovno elito niso igrali v Švici. Ta dežela je sploh zgodba zase po urejenosti in natančnih izračunih, koliko je kaj vredno. V cenjenih švicarskih frankih, kajpak.

Le najbolj natančni spremljevalci utripa svetovnih prvenstev v hokeju se bodo spomnili, da je sedanje prvenstvo pravzaprav preložena izvedba tistega, ki bi moralo biti v tej alpski deželi pred natanko šestimi leti. A pomlad 2020 je prinesla pandemijo zloveščega koronavirusa in s spektaklom na ledenih ploskvah dvoran v Zürichu in Lozani ni bilo nič. »Počakajte na boljše čase,« so sporočili Švicarjem kar iz njihove domovine, saj je sedež Mednarodne hokejske zveze v enem od elitnih züriških predelov. In podobno sporočilo so prejeli takrat tudi na Celovški 25 v Tivoliju, kjer je doma krovna slovenska hokejska organizacija. Pri nas bi moralo biti namreč takrat prvenstvo drugega kakovostnega razreda, na katerim bi risi – kot vedno ob podobnih tekmovanjih na domačem ledu – merili visoko, torej na uvrstitev med svetovno elito.