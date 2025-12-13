  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Švicarji prevladali v Val d'Iseru, Kranjec 20.

    Druga vožnja je dodobra premešala vrstni red po prvem nastopu. Izjemen skok v finalu za kar 15 mest je uspel Američanu Riverju Radamusu.
    Trojno švicarsko slavje v Franciji. FOTO: Olivier Chassignole/Afp
    Galerija
    Trojno švicarsko slavje v Franciji. FOTO: Olivier Chassignole/Afp
    L. Š., STA
    13. 12. 2025 | 14:24
    13. 12. 2025 | 14:28
    2:30
    A+A-

    Švicar Loic Meillard je zmagovalec četrtega veleslaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. Drugo in tretje mesto sta v St. Moritzu prav tako zasedla Švicarja, in sicer Luca Aerni, ki je zaostal za 0,18 sekunde, in Marco Odermatt, ki je zaostal 0,33 sekunde. Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec je bil 20.

    Druga vožnja je dodobra premešala vrstni red po prvem nastopu, v tem je bil najbolj prepričljiv Avstrijec Stefan Brennsteiner, ki pa je bil na koncu peti, pred njim je bil na četrtem mestu še Norvežan Timon Haugan, tretji po prvi vožnji.

    image_alt
    Nika Prevc z veličastno zmago na večni lestvici prehitela Petra

    Meillard je v finalu pridobil štiri mesta, Aerni, za katerega so to prve stopničke v tej disciplini in druge nasploh, kar enajst, Odermatt, zmagovalec prejšnjih štirih veleslalomov na tem prizorišču, pa eno, s tretjim mestom pa je nadaljeval izjemen niz uvrstitev na zmagovalni oder, od sezone 2021/22 je bil na njem na vseh veleslalomih, na katerih je prišel do cilja.

    Izjemen skok v finalu, za kar 15 mest, je uspel tudi Američanu Riverju Radamusu, ki je končal kot šesti. Vodilni po prvi vožnji in do te tekme skupaj z Odermattom tudi vodilni v veleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala Avstrijec Stefan Brennsteiner je po napakah v drugi vožnji padel na peto mesto.

    image_alt
    Smučarkam poškodbe uničujejo olimpijske sanje

    Triintridesetletni Kranjec, ki je bil v tej sezoni na treh veleslalomih deveti, šesti in 24., je v drugi vožnji napadal z 21. mesta. Na tem prizorišču je Kranjec, zmagovalec dveh veleslalomov v svetovnem pokalu, leta 2022 s tretjim mestom osvojil ene od svojih 15 uvrstitev na stopničke, tokrat pa se mu tudi druga vožnja ni posebej posrečila, kljub temu pa pridobil eno mesto, na koncu pa za zmagovalcem zaostal za 1,36 sekunde.

    V nedeljo bo v Val d'Iseru še slalom, kjer pa ne bo Slovencev.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

    V Klingenthalu danes tekma smučarskih skakalk, na kateri bo Nika Prevc nadaljevala lov na vodilno Nozomi Marujama. Njena diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umik živila

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin.
    12. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Televizija

    RTV noče senzacionalistične Tarče

    V novem programsko-produkcijskem načrtu RTV Slovenija želijo več strokovnosti in razprave, ne pa skakanja v besedo sogovornika.
    Tomica Šuljić 12. 12. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Žan KranjecveleslalomMarco Odermattalpsko smučanjesvetovni pokalVal dIsere

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Tivoli

    Boban Marjanović na prvi tekmi s Perspektivo Ilirjo do visokega poraza.

    Košarkarji Perspektive Ilirije so ob ognjenem krstu Bobana Marjanovića z dvajsetimi točkami zaostanka klonili proti Budućnosti.
    13. 12. 2025 | 15:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Veleslalom

    Švicarji prevladali v Val d'Iseru, Kranjec 20.

    Druga vožnja je dodobra premešala vrstni red po prvem nastopu. Izjemen skok v finalu za kar 15 mest je uspel Američanu Riverju Radamusu.
    13. 12. 2025 | 14:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nadaljevanje spopadov

    Tajska in Kambodža kljub Trumpovim besedam o miru nadaljujeta napade

    V spopadih je bilo v minulem tednu ubitih najmanj 25 ljudi, z obmejnega območja pa so v obeh državah evakuirali 700.000 prebivalcev.
    13. 12. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    138 metrov

    Nika Prevc z veličastno zmago na večni lestvici prehitela Petra

    S 138 metri v finalu je izjemna Slovenka v letošnji sezoni svetovnega pokala zmagala še tretjič. Ob slovenski himni kamera prikazovala slovaško zastavo.
    13. 12. 2025 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kaos na turneji

    Navijači plačali 140 evrov za Messija, ker ga ni bilo, so razdejali stadion

    Po poročanju lokalne policije bo obiskovalcem denar povrnjen, organizatorja pa so že aretirali.
    13. 12. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nadaljevanje spopadov

    Tajska in Kambodža kljub Trumpovim besedam o miru nadaljujeta napade

    V spopadih je bilo v minulem tednu ubitih najmanj 25 ljudi, z obmejnega območja pa so v obeh državah evakuirali 700.000 prebivalcev.
    13. 12. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    138 metrov

    Nika Prevc z veličastno zmago na večni lestvici prehitela Petra

    S 138 metri v finalu je izjemna Slovenka v letošnji sezoni svetovnega pokala zmagala še tretjič. Ob slovenski himni kamera prikazovala slovaško zastavo.
    13. 12. 2025 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kaos na turneji

    Navijači plačali 140 evrov za Messija, ker ga ni bilo, so razdejali stadion

    Po poročanju lokalne policije bo obiskovalcem denar povrnjen, organizatorja pa so že aretirali.
    13. 12. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo