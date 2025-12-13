Švicar Loic Meillard je zmagovalec četrtega veleslaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. Drugo in tretje mesto sta v St. Moritzu prav tako zasedla Švicarja, in sicer Luca Aerni, ki je zaostal za 0,18 sekunde, in Marco Odermatt, ki je zaostal 0,33 sekunde. Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec je bil 20.

Druga vožnja je dodobra premešala vrstni red po prvem nastopu, v tem je bil najbolj prepričljiv Avstrijec Stefan Brennsteiner, ki pa je bil na koncu peti, pred njim je bil na četrtem mestu še Norvežan Timon Haugan, tretji po prvi vožnji.

Meillard je v finalu pridobil štiri mesta, Aerni, za katerega so to prve stopničke v tej disciplini in druge nasploh, kar enajst, Odermatt, zmagovalec prejšnjih štirih veleslalomov na tem prizorišču, pa eno, s tretjim mestom pa je nadaljeval izjemen niz uvrstitev na zmagovalni oder, od sezone 2021/22 je bil na njem na vseh veleslalomih, na katerih je prišel do cilja.

Izjemen skok v finalu, za kar 15 mest, je uspel tudi Američanu Riverju Radamusu, ki je končal kot šesti. Vodilni po prvi vožnji in do te tekme skupaj z Odermattom tudi vodilni v veleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala Avstrijec Stefan Brennsteiner je po napakah v drugi vožnji padel na peto mesto.

Triintridesetletni Kranjec, ki je bil v tej sezoni na treh veleslalomih deveti, šesti in 24., je v drugi vožnji napadal z 21. mesta. Na tem prizorišču je Kranjec, zmagovalec dveh veleslalomov v svetovnem pokalu, leta 2022 s tretjim mestom osvojil ene od svojih 15 uvrstitev na stopničke, tokrat pa se mu tudi druga vožnja ni posebej posrečila, kljub temu pa pridobil eno mesto, na koncu pa za zmagovalcem zaostal za 1,36 sekunde.

V nedeljo bo v Val d'Iseru še slalom, kjer pa ne bo Slovencev.