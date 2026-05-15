Odpirajo svetovno prvenstvo v hokeju, v Švici tudi Slovenci

Čakanja je konec, danes se začenja letošnje svetovno prvenstvo v hokeju. Zdi se kar težko verjetno, da je v vsej pisani paleti prirediteljev Švica kot vznesena hokejska dežela tako dolgo čakala na tekmovanje, ki ga sicer mednarodna zveza (IIHF) prireja vsako leto v tradicionalnem majskem terminu, ob koncu sezone na ledenih ploskvah. Nazadnje je bilo prvenstvo v tej alpski deželi maja 2009, zdaj je napočil čas za Zürich in Fribourg. V slednjem bodo jutri svoj lov na novi plen, torej obstanek med najboljšimi na svetu, odprli tudi naši risi. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/risi-prejeli-pravocasno-opozorilo

Fribourg je s 40.000 prebivalci po velikosti podoben našima Kranju in Celju, ohranja izjemno hokejsko tradicijo, prav letos pa se je prvič doslej obogatil z naslovom državnega prvaka v hokeju. Kot nalašč je prav zdaj to mesto eno od dveh prizorišč svetovnega prvenstva, nazadnje ga je ta čast doletela leta 1990, ko je pripravil to veliko tekmovanje skupaj z Bernom. Od takrat je bilo v Švici še dvakrat svetovno prvenstvo v hokeju – leta 1998 v Zürichu in Baslu ter 2009 v Zürichu in Bernu.