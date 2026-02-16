Švicarji v Bormiu skoraj do vseh zlatih kolajn, McGrath po odstopu peš s proge

Švicarski alpski smučar Loic Meillard je zmagovalec slaloma na OI v Bormiu, ki so ga ob močnem dopoldanskem sneženju zaznamovali številni odstopi. Za 35 stotink je ugnal Avstrijca Fabia Gstreina, tretji pa je bil s prvo kolajno po Sočiju 2014 Henrik Kristoffersen. Po prvi vožnji je sicer vodil njegov rojak Atle Lie McGrath, ki je imel lepo prednost, v drugo pa je hitro povozil kol in poklapano kar sredi proge odkorakal v gozd.

V prvi vožnji je zavoljo slabe vidljivosti odstopilo kar petdeset smučarjev, med njimi zmagovalec dveh slalomov za svetovni pokal Paco Rassat iz Francije, brazilski prvak iz veleslaloma Lucas Pinheiro Braathen, Avstrijec Manuel Feller in finski mladi up Eduard Hallberg. Tako so se v drugo vožnjo uvrstili tudi smučarji iz Bosne in Hercegovine, Andore, Haitija, Izraela, Islandije, Čila in Španije.

Prav v luči raznovrstnosti držav v drugi seriji je zelo žalostno dejstvo, da Slovenija sploh ni imela smučarja na tekmi. V bivši državi smo bili tretirani kot smučarski narod, danes pa so imele v slalomu, nekdaj naši prvi disciplini, svojega predstavnika vse preostale države iz nekdanje Jugoslavije. Presenetil je predvsem Marko Šljivić iz Bosne in Hercegovine, ki je bil 23.

V finalu je bilo vreme boljše, kar sta najbolje izkoristila Meillard in Gstrein, ki sta se povzpela na prvi dve mesti. Pred Švicarjem, ki je tako naslovu svetovnega prvaka dodal še olimpijsko zlato, je imel Atle Lie McGrath 59 stotink naskoka. Začel je sicer nekoliko rezevirano, a na delu proge, kjer bi moral preiti v močnejši ritem, je storil napako ter povozil količek.

To je bilo veliko razočaranje za Norvežane, ki se lahko tolažijo z bronom izkušenega Henrika Kristoffersena. Ob velikem slavju Švicarjev in Avstrijcev je bil McGrath povsem zlomljen, le sezul je smuči in se peš odpravil izven proge proti bližnjemu gozdu. Tam se je ulegel na tla in nekaj minut nepremično ležal.

V slogu Nike Prevc je Meillard osvojil komplet vseh treh kolajn, potem ko je bil v veleslalomu bronast, na ekipni kombinaciji pa je bil skupaj z Marcom Odermattom srebrn. Švica je tako osvojila skoraj vse discipline, poleg Meillarda je smuk in superveleslalom dobil Franjo Von Allmen, slednji je skupaj s Tanguyjem Nefom zmagal še na kombinaciji. Edino zlato jim je izmaknil Lucas Pinheiro Braathen, ki je v veleslalomu za nekaj desetink prehitel Odermatta.