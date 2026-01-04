Švicarka vodi, brez Slovenk na drugi progi

Nedeljski slalom je v Kranjsko Goro pritegnil še kakšnega gledalca več od tistih 5000, kolikor jih je pospremilo sobotni veleslalomski uvod v dvodnevno dogajanje na edini slovenski postaji svetovnega pokala za alpske smučarke. Žal pa med domačimi privrženci ni bilo veselja – niti ena od naših reprezentantk se ni uvrstila na drugo progo, na kateri se bo začelo tekmovanje ob 12.15.

Najbližje »2. polčasu« je bila ob svojem kranjskogorskem slovesu Ana Bucik Jogan, s 3,59 sekunde zaostanka za vodilno Camille Rast (Švi) je zasedla namreč 32. mesto. »Mešani občutki me spremljajo ob misli o tem prvem nastopu. Sredi proge se mi je zdelo, da sem dovolj hitra, pa očitno ni bilo tako,« je v prvi oceni za TV Slovenija poudarila Primorka, ki bo po koncu te sezone sklenila svojo športno pot.

Ana Bucik Jogan je v Kranjski Gori nastopila zadnjič.

Tudi njena novogoriška klubska kolegica Caterina Sinigoi ni bila daleč od drugega nastopa, 34. mesto (+3,74) je doslej za njo najvišje na tekmah svetovnega pokala. A v nasprotju z Ano je pred njo, če bo le šlo vse po načrtih, še dolga smučarska zgodba. Lela Grace Lapanja je na uvodni progi zasedla 40. mesto (+4,20). Nika Tomšič in Anja Oplotnik sta – podobno kot denimo prvokategornici Zrinka Ljutić (Hrv) in Lara Colturi (Alb) – predčasno sklenili nastop.

Omenjena Švicarka je očitno v imenitni formi, po sobotni veleslalomski zmagi bo tako zdaj v Kranjski Gori napadla še slalomsko, na drugi progi gre seveda pričakovati lov za njo prve zvezdnice belih strmin Mikaele Shiffrin (na 2. mestu zaostaja za 10 stotink), tretja z zaostankom 77 stotink pa je ob »polčasu« še ena odlična švicarska smučarka Wendy Holdener.