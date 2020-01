Švicarsko zmagoslavje na Švedskem, Flisar obležal v snegu

Osma tekma svetovnega pokala v smučarskem krosu v švedskem Idreju Fjallu se je končala s švicarskim zmagoslavjem, moško tekmo je dobil Ryan Regez, žensko pa Fanny Smith. Slovenski predstavnik Filip Flisar je tekmo končal v osmini finala, potem ko je padel in obležal v snegu. Zaenkrat ni informacij, ali se je pri padcu tudi poškodoval.



Mariborčan, ki so ga po padcu odpeljali v bolnišnico, je vknjižil 31. mesto, a v svetovnem pokalu, v katerem je z 98 točkami 20., ostal brez novih točk.



Drugo mesto sta zasedla olimpijski prvak Brady Leman in vodilna v svetovnem pokalu Sandra Naeslund, tretje pa aktualni svetovni prvak Francoz Francois Place in olimpijska podprvakinja Kanadčanka Brittany Phelan.



Pri moških v svetovnem pokalu vodi Kanadčan Kevin Drury.



V nedeljo bo v Idreju Fjallu še ena tekma, na katero pa se Flisar v kvalifikacijah ni uvrstil.