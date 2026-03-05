Svojevrsten podvig mladega avstrijskega skakalca

Avstrijcu Stephanu Embacherju je uspel svojevrsten podvig, saj si je še tretjič po Planici 2024 in Lake Placidu 2025 priskakal naslov mladinskega svetovnega prvaka. Na srednji olimpijski napravi v Lillehammerju je zanesljivo zmagal s skokoma, dolgima 98 in 98,5 metra.

Srebrno kolajno je osvojil Poljak Kacper Tomasiak (98 m in 97 m), ki je zaostal za 9,2 točke, bronastega odličja pa se je razveselil Američan Jason Colby (98 m in 96 m), ki ga je od Embacherja ločilo že 20,5 točke.

Avstrijec Stephan Embacher je še tretjič postal mladinski svetovni prvak. FOTO: Christian Bruna/Reuters

Najvišje uvrščeni slovenski skakalec je bil Jaka Kramer (94 m in 89 m), ki se je uvrstil na 15. mesto, tik za njim pa je pristal skupni zmagovalec alpskega pokala Enej Faletič (88 m in 88 m). Mai Zakelšek (89,5 m in 89 m) je zasedel 19., Urban Šimnic (89 m in 89,5 m) pa 21. mesto.