Tako kot Tina je rada ob klavirju

Mikaela Shiffrin je športnica posebnega razreda. A zelo zanimiv je njen utrip tudi zunaj smučarskih prog. Po tekmovalnem polomu na lanskih OI v Pekingu je zdaj spet na vrhunski ravni in lovi zgodovinski smučarski mejnik. Kdo je bil njen vzornik, ko se je vzpenjala na vrh, kako je odraščala v Vailu, s čim sta se ukvarjala starša? In kako se počuti zdaj, ko je njen spremljevalec norveški as belih strmin Aleksander Aamodt Kllde, s katerim sta pogosto v Innsbrucku?