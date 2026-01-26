Tako ne gre, šport ni več le tekma

Lindsey Vonn pri 41 letih vztraja in sanja o olimpijski kolajni na bližnjih igrah v Cortini d'Ampezzo.

Pred dnevi je po domala 15 letih karavana smučark v hitrih disciplinah gostovala v Trbižu, mestecu tik za slovensko severozahodno mejo. In prav na tisti prejšnji tekmi, marca 2011, je bila tako kot tokrat na stopničkah Lindsey Vonn. Pred poldrugim desetletjem je bila v smuku proge na Višarjah nad omenjenim Trbižem 2., tokrat je bila v tej disciplina mesto nižje, dan pozneje pa v superveleslalomu na drugi stopnički. V obeh tekmovalnih dneh je uživala, razgrinjala veliko pozitivne energije, si vzela čas za glasne privržence, a tudi za pogovor pred novinarskimi mikrofoni. Pri svojih 41 letih ohranja izjemno telesno pripravljenost, mladosten videz in kajpak visoko raven motiviranosti za prihajajoče olimpijske igre, kot se za slehernega udeleženca spodobi, še zlasti pa je to značilno prav za ...