Tarča je bila zakleta, Anamarija zgrešila skoraj polovico strelov

Francoska biatlonka Julia Simon je nova olimpijska prvakinja na ženski 15-kilometrski razdalji. Aktualna svetovna prvakinja je bila zlata že s francosko mešano štafeto. Slovenke so vidne uvrstitve zapravile na strelišču, najboljša je bila Polona Klemenčič na 38. mestu.

Francozinja je kljub zgrešenemu strelu za 53,1 sekunde ugnala reprezentančno kolegico Lou Jeanmonnot, ki si je pristreljala dve kazenski minuti, za presenečenje pa je poskrbela Bolgarka Lora Hristova na najnižji stopnički zmagovalnega odra.

Nosilke kolajn na posamični preizkušnji. FOTO: Franck Fife/AFP

Dvaindvajsetletna Bolgarka je bila v karieri doslej najuspešnejša na lanskem SP v Švici, kjer je osvojila 13. mesto, v tekoči sezoni je bila najboljša na 23. mestu decembra v Östersundu. Danes pa je bila ena od treh biatlonki, ki so zadele vseh 20 tarč.

Slovenke so z izjemo 38. Klemenčič končale v zadnji četrtini uvrščenih. V smučini je izstopala Klemenčičeva, ki bi ob zadetih vseh 20 tarčah prehitela celo današnjo zmagovalko, morda ji to uspe pokazati na sobotnem sprintu.

Lena Repinc je na prvi olimpijski posamični tekmi v karieri na strelišču napravila šest napak in bila 69., Anamarija Lampič je z osmimi zgrešenimi streli zasedla 75. mesto. Novinka v reprezentanci Manca Caserman, ki je v Italiji v prvi vrsti kot članica štafete, pa je s šesti napakami s puško tekmo končala na 85. mestu.