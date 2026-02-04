Tat po kraji opreme poklical šefa norveške ekipe

Na zadnji postojanki svetovnega pokala v smučarskih skokih pred olimpijskimi igrami v nemškem Willingenu je bila norveška reprezentanca žrtev tatvine. Zdaj je v primeru prišlo do preobrata: eden od storilcev je očitno neposredno poklical šefa norveške ekipe Jan-Erika Aalbuja, da bi izvedel, kaj se bo zgodilo naprej. Primer preiskuje policija.

Vlom v garderobo norveške smučarske skakalne reprezentance med svetovnim pokalom v Willingenu je dobil presenetljiv preobrat. Eden od storilcev je po telefonu stopil v stik z norveškim športnim direktorjem Jan-Erikom Aalbujem, je poročal portal nettavisen.no.

»To je precej nenavaden preobrat dogodkov. Včeraj sem imel zgrešen klic z neznane številke, za katero sem mislil, da pripada organizatorju dogodka. Vendar je bila to oseba, ki je vlomila v našo garderobo,« je v torek pojasnil Aalbu. Vlom se je zgodil med 23.30 v soboto in polnočjo v nedeljo. Neznani storilci so ukradli številne kose opreme, vključno s čeladami, jaknami, rokavicami in zaščitnimi očali. Tudi policija v Korbachu je potrdila incident in preiskavo, ki še poteka.

Po Aalbujevih besedah se je klicatelj opravičil za krajo in pojasnil, da ima še vedno vso opremo skakalcev. »Bil sem popolnoma osupel,« je dejal športni direktor, ki je izjavil, da je storilce prosil, naj opremo vrnejo organizatorjem v Willingenu. »Ne vem, ali so se tatovi prestrašili. Klicatelj se je namreč opravičil in se zelo bal posledic. Očitno je bil kesajoč grešnik,« je dodal Aalbu.

Nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa Halvor Egner Granerud je bil nezadovoljen po tatvini. FOTO: Leon Kuegeler/Reuters

Vendar pa ostaja odprto vprašanje, ali bo norveška reprezentanca opremo dejansko dobila nazaj. »Policija ima video posnetke. Ne vem, kaj se je zgodilo, ali so se tatovi prestrašili ali kaj podobnega,« je še dejal 62-letni Aalbu in pojasnil, da za zdaj ne more natančno oceniti škode. Vendar je jasno, da gre za precejšnje zneske.

»To je zelo draga, posebna oprema. Čelade so izdelane po meri za vsakega športnika posebej. Govorimo o mnogih, mnogih tisočih evrov, čeprav ne morem podati natančne številke.« Takoj po tatvini je nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa Halvor Egner Granerud na Instagramu objavil poziv, da si res želi nazaj ukradeno čelado. »Ta nov stil čelade mi enostavno ni všeč,« je cinično zapisal norveški zvezdnik. Kot kaže, se mu bo želja celo uresničila.

Brevig, Lobben in Livelten brez pritožbe na suspenz

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je sredi januarja objavila kazen za tri norveške skakalne delavce Magnusa Breviga, Thomasa Lobbna in Adriana Liveltena zaradi goljufanja z dresi skakalcev na svetovnem prvenstvu v Trondheimnu 2025. Norveška trojica je sprva napovedala pritožbo na 18-mesečno kazen, danes pa je namero za domače medije preklicala.

FIS je sredi januarja vsem trem naložil 18 mesecev suspenza ter po 5000 švicarskih frankov (5367 evrov) denarne kazni. Obdobje kazni traja 18 mesecev in začne teči z datumom odločitve (8. januar 2026), zmanjšano pa je za obdobje začasnega suspenza od 12. marca 2025 dalje.

Brevig je imel vlogo glavnega trenerja reprezentance, Livelten in Lobben pa sta bila v norveški reprezentanci serviser oziroma pomočnik. Trojica je sprva napovedala pritožbo na izrečeno kazen na Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani, danes pa so vpleteni povedali, da bodo kazen v celoti prestali. Odločitev je Lobben potrdil za TV2.

»Razlog je v tem, da za nas pritožba ne bi imela praktičnega učinka. Če se bomo pritožili zdaj, bo trajalo pet do šest mesecev, da dobimo odločitev Casa. Do takrat bomo kazen bolj ali manj že prestali,« je dejal. »V tem smo že dovolj dolgo, zato je dobro, da vsi to zadevo opravimo,« je dodal.

Brevig, Lobben in Livelten so priznali, da so pred tekmo SP na veliki skakalnici marca lani manipulirali s kombinezonoma Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga. To so storili tako, da so vanj všili nit, da bi bila kombinezona trša, še pišejo pri nettavisen.no. »Vedno smo priznavali, da je bilo to, kar se je zgodilo, narobe,« so ob izreku kazni FIS v izjavi za javnost dejali Brevig, Lobben in Livelten, ki so norveško smučarsko zvezo zapustili maja.