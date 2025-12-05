Tega ne bi privoščil nikomur, izbral bi tudi dres z diamanti

Uspehi, ki jih je Anže Lanišek dosegel na uvodnih treh postajah za svetovni pokal 2025/26 na severu Evrope, imajo toliko večjo težo, če vemo, da je v Lillehammerju, Falunu in Ruki skakal z rabljenim tekmovalnim dresom iz poletja. V Visli, kjer bosta jutri (14.45) in v nedeljo (14.25) naslednji preizkušnji najboljših skakalcev, bo najverjetneje tekmoval z novim kombinezonom.

Ali bo šampion iz SSK Mengeš na Poljskem vztrajal pri belem dresu, s katerim si je nazadnje priboril zmagi na Švedskem in Finskem ter se prvič v karieri zavihtel tudi na vrh skupne razvrstitve, ali pa bo rumeno majico tokrat že branil z novim, se bo odločil po današnjem uradnem treningu na veliki skakalnici Adama Malysza.