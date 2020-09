Tekači na rolkah v kraju Jurija Vege

Dol pri Ljubljani

Tekači in tekačice se bodo jutri na rolkah v vzponu k Zagorici nad Dolskim pomerili za domače naslove. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Eva Urevc se je po okrevanju po operaciji kolena uspešno vrnila k treningu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

- Vas Zagorica pri Dolskem v osrednji Sloveniji je seveda znana domačinom ter tudi obiskovalcem muzeja-rojstne hiše matematikaV tem tednu so jo spoznali prvič člani naše reprezentance v smučarskem teku. na čelu s sijajno, tretjeuvrščeno šprinterko svetovnega pokala v prejšnji zimi, na jutrišnjo nedeljo se bodo tu pomerili za državno prvenstvo na rolkah.Do zimskih preizkušenj je še dolga, ne nazadnje še ni jasno, kako bo koronavirus vplival na tekmovalni koledar in tudi razmere na prizoriščih. Toda pri slovenski izbrani vrsti se morajo že zdaj zelo temeljito lotiti dela, saj so ostali brez dveh izkušenih reprezentantk, bronaste olimpijkein svetovne podprvakinjezapa je vprašljivo, če se bo po rojstvu otroka vrnila v tekmovalno smučino za olimpijsko zimo 2021/22. V moški vrsti se muči s težavami hernie naš vodilni tekačKajpak slovenski smučarski tek pogreša tudi izjemnega strokovnjakaki je prikimal mikavni ponudbi iz norveške reprezentance. »Seveda mi ni vseeno, saj je bil njegov delež pri vzponu našega teka zelo viden, toda zanj kot Norvežana je seveda izjemna čast trenerska ponudba pri Norveški, ki je preprosto ni mogel zavrniti,« je obrazložilglavni trener reprezentance. Obenem je vesel vrnitve po operaciji kolenaAnamarija Lampič pa še naprej dela po programui italijanskega trenerjain bo tudi v nadaljevanju priprav za sezono občasno vadila v taboru »azzurrov«.Kajpak ohranja visoke cilje, spet si želi stopničke skupne razvrstitve v šprintu, še vidneje se želi približati vrhu na tekmah razdalje, posebej se veseli svetovnega prvenstva, februarja 2021 v Oberstdorfu. Daljši pogovor bomo s slovensko junakinjo zadnje smučarske zime objavili v prihodnjih dneh.