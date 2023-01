Tekma mešanih parov na Pokljuki Norvežanoma, Slovenca za najboljšimi

Norveška biatlonca Ingrid Landmark Tandrevold in Vetle Sjastad Christiansen, ki doslej na tekmah svetovnega pokala na Pokljuki nista posegla po najvišjih mestih, sta zanesljivo zmagala na tekmi mešanih parov. Kaja Zorc, ki je za Slovenijo vskočila po želodčnih težavah Polone Klemenčič, in Miha Dovžan sta Sloveniji prinesla 14. mesto.

Norvežana sta v zahtevnih razmerah z vetrom in dežjem zanesljivo opravila s konkurenco, druga sta bila Francoza Antonin Guigonnat in Lou Jeanmonnot (+41,0/0+6), tretja pa Švicarja Niklas Hartweg in Amy Baserga (49,6/0+8).

Slovenca Dovžan in Zorc sta v konkurenci 24 mešanih parov zasedla 14. mesto (3:22,4/3+11).

To je bila prva in obenem edina dirka sezone v tem neolimpijskem tekmovanju pred svetovnim prvenstvom v Nemčiji (od 8. do 19. februarja).

Ob 14.25 na Rudnem polju sledi še tekmovanje mešanih štafet. Slovenija bo dala priložnost Roku Tršanu, Lovru Planku, Živi Klemenčič in Anamariji Lampič.