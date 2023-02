Lanišek desetič na odru, Granerud za las boljši

Anže Lanišek za TV Slovenija: »Super, že pri prvem skoku z mize sem vedel, da bo šlo. Čim več takih skokov. Za moje pojme je bil drugi celo še boljši, a so bile v zraku razmere težke. V drugem delu me ni potegnilo, kot bi si želel. Super sem odskakal, dobro smo oddelali. Včasih je treba narediti korak nazaj, da greš dva naprej. Ne bom rekel, da je bilo lahko, ni bilo. Mogoče sem pričakoval neko mini krizo, to danes pa je bilo za dušo. Oba skoka sta bila vrhunska in upam, da v tej smeri nadaljuje.«