Tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Švici brez gledalcev

Generalni direktor švicarske reprezentance v alpskem smučanju Bernhard Aregger je v današnjem pogovoru za časnik Blick dejal, da bodo vse tekme svetovnega pokala v Švici v sezoni 2020/21 bržkone priredili brez navzočih gledalcev.



Aregger je v pogovoru za omenjeni švicarski časnik dejal, da se bodo od 1. oktobra dalje gledalci resda lahko postopoma in v omejenem številu vrnili na domača športna prizorišča, tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju pa bi lahko priredili le v primeru, če bi namestili dodatne tribune in bi gledalci spoštovali medosebno razdaljo. Po njegovem mnenju bi bila namestitev dodatnih tribun za prireditelje tekem preveliko finančno tveganje.

»Švicarska vlada bi lahko tekmo odpovedala 48 ur pred začetkom«

»Lahko se zgodi, da bo švicarska vlada 48 ur pred začetkom tekme odpovedala dogodek zaradi naraščanja števila obolelih za novim koronavirusom. V tem primeru prireditelji tekem za svetovni pokal ne bi ostali le brez televizijskih dohodkov, temveč bi morali kriti tudi stroške, ki so nastali s postavitvijo novih tribun. Za vse prireditelje je to enostavno preveliko tveganje,« je dejal Aregger.



Švica je gostiteljica številnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju, na nekaterih tradicionalnih dogodkih, kot sta smuk v Wengnu in veleslalom v Adelbodnu, pa se vsako leto zbere več deset tisoč gledalcev. Nova sezona v alpskem smučanju se bo sredi oktobra začela v avstrijskem Söldnu, tudi tam bodo vse tekme brez gledalcev.