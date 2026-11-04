Tekmica Nike Prevc si želi vrnitve med elito

Za avstrijsko zvezdnico smučarskih skokov Evo Pinkelnig se bliža vrnitev na tekmovanja – več kot 400 dni po njenem hudem padcu v Predazzu. Še vedno pa ni jasno, ali bo Pinkelnigova nastopila že na uvodni tekmi zimske sezone svetovnega pokala 21. novembra v Lillehammerju.

Glavni cilj 38-letne skakalke pa je vsekakor nastopiti na prvi ženski novoletni turneji, ki bo na sporedu ob prehodu v novo leto. Poudarila je, da se je dolgo obdobje rehabilitacije izkazalo za zelo koristno, tako v fizičnem kot v psihičnem smislu. »Bila sem izgorela,« je ob pogledu na pretekle sezone v pogovoru za tiskovno agencijo APA izpostavila Pinkelnigova.

Skupna zmagovalka sezone 2022/23 si je 18. septembra 2025 na tekmi poletne velike nagrade huje poškodovala levo koleno, zato je v celoti izpustila olimpijsko sezono. Na skakalnico se je vrnila sredi septembra v Tschaggunsu. Kot je dejala, je vmesno obdobje rehabilitacije zaznamovalo 12 mesecev trpljenja, napornega dela in včasih tudi nestrpnosti. »Čustveno mi ni bilo vedno lahko. Preprosto zato, ker sem želela narediti več, kot sem smela,« je o dolgotrajnem okrevanju pojasnila Avstrijka.

»Toda s pomočjo fizioterapevtov, športnih znanstvenikov, nutricionistov, športnega psihologa, družine in prijateljev smo našli odlično pot do okrevanja in poskrbeli za telo, dušo in um. Zdaj se res veselim vrnitve v tekmovalno areno,« je še dejala in dodala, da je bila vrnitev na skakalnico zanjo poseben mejnik.

Znova uživa v smučarskih skokih

»Sama bi sicer skočila že nekaj tednov prej, a je ekipa vse skupaj odlično vodila in poskrbela, da je bilo vse varno. Zanimivo je bilo opazovati, kako so bili vsi okoli mene malce živčni, zame pa se stvari niso mogle odvijati dovolj hitro: zavezovanje čevljev, sedenje na naletni klopi in končno – skok,« je prvi skok po poškodbi slikovito opisala zmagovalka 16 tekem svetovnega pokala.

Tudi za zmagovalko 16 posamičnih tekem v smučarskih skokih za svetovni pokal obdobje pred poškodbo ni bilo lahko: »Tudi zato mi je premor izjemno koristil. Zdaj se počutim svobodno in lahkotno ter lahko znova uživam v smučarskih skokih.«

Pred prihajajočo sezono ima Pinkelnigova jasne ambicije: »Da bi se znova lahko enakovredno kosala s svetovno elito – to bi bilo preprosto čudovito.« Med ključnimi dogodki izpostavlja novoletno turnejo štirih skakalnic, svetovno prvenstvo v Falunu in tekmo v poletih na finalu sezone v Planici.