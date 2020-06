Tepeš je razčistil sam s sabo in si že odpustil

S koncem kariere ste se spogledovali že lani, vendar pa ste vztrajali še eno sezono, ker ste prišli do ugotovitve, da si ne bi odpustili, če ne bi (vsaj) poskusili priti v ekipo za planiško SP v poletih. To so zaradi pandemije novega koronavirusa preložili na december, do takrat je le še nekaj več kot mesecev.

Kaj bi izpostavili kot vrhunec svoje kariere – obe posamični zmagi v Planici (2013 in 2015)?

Najbolj je užival na letalnicah. FOTO: Matej Družnik



Zmagati vam je uspelo dvakrat več kot vašemu očetu Miranu.



Z 235,5 metra ste si leta 2012 v Vikersundu nekaj časa lastili tudi državni rekord, preden vam ga je tam spet vzel Robert Kranjec. Ne bom pozabil, kako ste tam odgovorili na opazko Jelka Grosa, češ da ste pa nekaj minut vendarle bili rekorder.



Da ste bili rekorder nekaj minut dlje od njega.

Osebni rekord Jurija Tepeša znaša 244 m iz Planice 2015.

V lasti ima dve posamični zmagi in devet ekipnih.

Z 235,5 m si je leta 2012 kratek čas lastil slovenski rekord.



Kateri je bil vaš najboljši nastop v karieri? Planiški finalni (244 m), za katerega ste od vseh petih sodnikov prejeli najvišjo oceno 20,0?



Doživeli ste veliko vzponov in padcev. Kdaj vam je bilo najtežje?

Moštveni uspehi, ki jih je dosegal z reprezentančnimi kolegi, mu pomenijo skoraj več kakor posamični. FOTO: Matej Družnik



Boste poslovilni polet opravili na decembrskem SP v Planici?



Medtem si kot pomočnik Staneta Baloha že nabirate trenerske izkušnje na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Kako se počutite v tej vlogi?



Kaj boste še počeli poslej?

Moravske Toplice – Po, ki je navijačem pomahal v slovo konec lanskega marca v Planici, je zdaj svoje skakalne smuči v kot postavil še drugi član uspešne slovenske ekipe, ki je pod vodstvomnavduševala v minulem desetletju. Po temeljitem razmisleku je namreč športno pot včeraj pri 31 letih uradno sklenil tudi, zmagovalec dveh tekem za svetovni pokal ter med drugim član bronastega moštva na nordijskem SP v Oslu 2011 in leto dni pozneje tudi na SP v poletih v Vikersundu.»V minulo sezono sem vložil vse, kar sem imel. Starša (očein mati), žena () in zaposleni na smučarski zvezi so mi pomagali pri tem projektu. Konca športne poti ne morem odlagati v nedogled. Če bi bil v zadnji zimi uspešnejši, bi nadaljeval vsaj še leto, dve ali celo tri. Ker mi ni šlo, kot sem si zamislil, sem razčistil sam s sabo in si že odpustil. Spoznal sem, da sem pokazal, kar sem lahko. Tekmeci so zdaj čedalje bolj suhi, jaz pa imam na žalost preveč mišic. Skoki so se v zadnjem obdobju razvili v drugo smer, sam tem trendom zaradi svoje telesne konstitucije nisem mogel več slediti. V dobro skakalcev upam, da se bo krivulja obrnila in da se bo spet bolj kaznovala pretirano hujšanje.«»Hm, že od nekdaj sem se najbolje počutil ob moštvenih uspehih, zato mi ekipne zmage (9) pomenijo skoraj več. Ni lepšega, ko lahko evforijo deliš še z reprezentančnimi kolegi. Seveda si pa želi vsakdo tudi sam stati na vrhu. Meni je to uspelo dvakrat in s tem sem zadovoljen.«»Že, že, toda on ima olimpijsko kolajno, ki je jaz nimam.«»Kaj sem mu že rekel?«»Da, zdaj se spomnim. Dobro sem mu odgovoril. Zdaj bi mu odvrnil enako.«»Da, verjetno je bil tisti tehnično za tisti čas res najboljši. Sam sem imel sicer občutek, da sem letos, še posebej na treningih, skakal bolje, vendar pa so drugi še bolje.«»Psihično mi je bilo najtežje med sezono 2018/19. Nikoli mi ni bilo težko trenirati, sploh ne poleti, težko je postalo, ko sem spozna(va)l, da nisem več zraven. Takrat sem začel izsiljevati dobre skoke oziroma rezultate, glava se je začela polniti, zaradi česar sem imel včasih občutek, da mi jo bo razneslo.«»Resda me nekateri nagovarjajo k temu, a sam ne vidim potrebe zanj.«»Odkar pomnim, sem vedno govoril, da po karieri ne bi delal v skokih. No, vidite, kako hitro se obrne. Zdaj drugače gledam na to, vesel sem, da lahko sodelujem s, ki zelo dobro predaja svoje znanje naprej.«»Ko sem še tekmoval, sem ženi večkrat rekel, da bom – ko bom nehal skakati – vseskozi na dirkališčih. A sem v prejšnjem 'življenju' na žalost premalo zaslužil. Saj veste, kako pravijo: da postane v motošportu milijonar tisti, ki je bil prej milijarder. No, pri meni bo to ostal konjiček nad vsemi drugimi.«