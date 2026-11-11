  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Tepeš: Tega, kar je rekel Pogorelčnik, ne morem zanikati

Glavni trener slovenske ženske skakalne vrste Jurij Tepeš pred Lillehammerjem o pripravljenosti ekipe z Niko Prevc, koncu kariere Eme Klinec, stanju Tine Erzar.
Glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Jurij Tepeš bo s šesterico tekmovalk proti Lillehammerju odletel v torek. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Jurij Tepeš bo s šesterico tekmovalk proti Lillehammerju odletel v torek. FOTO: Leon Vidic/Delo
Miha Šimnovec
11. 11. 2026 | 05:00
6:19
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Napričakovana odločitev Eme Klinec, da konča svojo uspešno športno pot, je bila tudi za Jurija Tepeša, glavnega trenerja slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih, na nek način šok. Verjel je, da bo po uspešnem poletju nadaljevala kariero. V zanimivem pogovoru je 37-letni Stanežičan razkril delček pričakovanj za novo sezono svetovnega pokala, nad katero se bo zastor 20. t. m. dvignil v Lillehammerju, spregovoril je tudi o pripravljenosti varovank z branilko velikega kristalnega globusa Niko Prevc na čelu, zdravstvenem stanju Tine Erzar ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Emo Klinec

Ema Klinec: Slednjič so pretehtale »določene zadeve«

Slovenska skakalna šampionka Ema Klinec je povsem nepričakovano sklenila svojo sijajno športno pot. Znašla se je v čudni situaciji. Veseli se novega poglavja.
Miha Šimnovec 9. 11. 2026 | 19:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Johann Andre Forfang dobil sodno bitko

Sodišče v Trondheimu je vrhunskemu smučarskemu skakalcu prisodilo več kot pol milijona norveških kron.
Miha Šimnovec 10. 11. 2026 | 20:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Avstrijski skakalni trener zaupal skrivnost: Tega ni vedel nihče

Andreas Widhölzl, ki že od leta 2020 uspešno vodi avstrijske smučarske skakalce, bo s svojimi varovanci tudi v novi sezoni zasledoval visoke cilje.
Miha Šimnovec 10. 11. 2026 | 11:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Kobajaši se je odločil za veliko spremembo

Nova sezona za svetovni pokal v smučarskih skokih se bo 20. novembra začela v Lillehammerju. Japonski zvezdnik se že veseli prihajajočih izzivov.
Miha Šimnovec 6. 11. 2026 | 11:48
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Bine Norčič sprejel težko odločitev

V vodstvu švicarske reprezentance v smučarskih skokih so določili peterico za uvodne tekme svetovnega pokala na severu Evrope.
Miha Šimnovec 5. 11. 2026 | 22:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc v nezavidljivem položaju, pod pritiskom tudi njegova sestra Nika

V Kranju bo jutri na sporedu »poletno« državno prvenstvo v smučarskih skokih z vsemi najboljšimi slovenskimi skakalci in skakalkami.
Miha Šimnovec 5. 10. 2026 | 12:24
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Konec neke ere: slovenski skakalci ostali brez dolgoletnega zaščitnega znaka

Uspešen štart Eme Klinec, Nike Vodan in Roka Oblaka v veliko nagrado FIS zasenčila sprememba, ki so jo opazili celo poljski ljubitelji smučarskih skokov.
Miha Šimnovec 3. 8. 2026 | 17:22
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenskim smučarskim skokom zasvetila rdeča luč

Vodilni možje v naši skakalni reprezentanci iščejo krojače in šivilje. V poolimpijski sezoni novo točkovanje v svetovnem pokalu.
Miha Šimnovec 18. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Predlog novele

Nika Kovač poskrbela, da je stranka SDS prejela donacijo iz tujine

Koalicija in Resnica vložili predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, prepovedali bi kampanjo pravnim osebam, financiranim iz tujine.
10. 11. 2026 | 14:35
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Ladijski promet

V Singapurju zasegli ladjo za križarjenje, potniki obtičali v Kambodži

Okoli 200 potnikov se je moralo že prejšnji mesec izkrcati v Sihanoukvillu. Ladja Odyssey je v Singapur odplula brez njih, ladjar jim išče namestitev.
Staš Ivanc 10. 11. 2026 | 11:05
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
POSLOVANJE NLB

Presenečenje NLB: kaj to pomeni za delnico in kaj za dividendo

Z analitiki o izzivih, ki so pred NLB v zadnjem četrtletju, in o dogodkih, ki bi lahko vplivala na gibanje delnice.
Aleksandar Lukić 10. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

S trga bo umaknjenih 188.000 ton oljčnega olja

Od novembra 2026 bodo oljarne morale v skladišča umakniti 12 odstotkov svoje mesečne proizvodnje.
8. 11. 2026 | 06:04
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
9. 11. 2026 | 14:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Aircash Mastercard virtualne kartice

Vse bolj priljubljen fintech v Sloveniji: virtualne kartice kot del strategije rasti podjetja Aircash

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Delove podjetniške zvezde

Jure Knez: V pandemiji se je pokazal pravi obraz Dewesofta

V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Prvi je Dewesoft.
Nejc Gole 10. 11. 2026 | 10:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Energetika

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Energetika

Bo JEK2 doletela podobna usoda kot Mokrice?

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Energetika

Igor Koprivnikar: Zakaj jugovzhodna Evropa plačuje dražjo elektriko

Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I, opozarja na posledice cenovnih pretresov, ranljivost jugovzhodne Evrope in predstavi vizijo evropskega energetskega trga.
Borut Tavčar 7. 11. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiJurij TepešEma KlinecNika PrevcLillehammer

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

(Knjiga tedna) Giulia Enders: Kaj vse nam telo zamolči?

Po uspešnici Čarobno črevesje se Giulia Enders vrača s knjigo Uigrani organi, duhovitim in razumljivim popotovanjem po človeškem telesu.
11. 11. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Dobro jutro
Dobro jutro

Dan za trening

Pred kratkim je bil svetovni dan hvaležnosti, bliža se ameriški thanksgiving, zahvalni dan. A za hvaležnost ne potrebujemo posebnega dne.
Melita Meršol 11. 11. 2026 | 06:16
Preberite več
Premium
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Sto trideset let od dne, ko so fotografije oživele

Razstava V objemu kina se poklanja zgodovini kinematografov, sprva oklicanih za »javne pohujševalnice« in »kloako nemoralnosti«.
Pia Prezelj 11. 11. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Delci, ki skozi nas letijo neopaženi, dobivajo novo past

Snop nevtrinov bodo skozi Zemljo poslali na 1300 km dolgo pot do vrhunskega detektorja.
11. 11. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Odgovor

Na ministrstvu za gospodarstvo opažajo interes domačih in tujih potencialnih vlagateljev v podatkovne centre.
Marko Kočevar 11. 11. 2026 | 05:55
Preberite več
Premium
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Sto trideset let od dne, ko so fotografije oživele

Razstava V objemu kina se poklanja zgodovini kinematografov, sprva oklicanih za »javne pohujševalnice« in »kloako nemoralnosti«.
Pia Prezelj 11. 11. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Delci, ki skozi nas letijo neopaženi, dobivajo novo past

Snop nevtrinov bodo skozi Zemljo poslali na 1300 km dolgo pot do vrhunskega detektorja.
11. 11. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Odgovor

Na ministrstvu za gospodarstvo opažajo interes domačih in tujih potencialnih vlagateljev v podatkovne centre.
Marko Kočevar 11. 11. 2026 | 05:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Globalno

Zakaj ljudje ne želijo več imeti otrok

Upad rodnosti je mogoče pojasniti z vplivi družbenega okolja, hkrati pa prav okolje lahko ponudi izhod iz demografske pasti.
Financial Times 13. 10. 2026 | 15:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Tako deluje banka na daljavo. Je to nova realnost? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
5. 11. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

1500 ljudi odloča, kateri izdelki si zaslužijo posebno oznako

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
10. 11. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
Vredno branja

Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo.
Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo