Tepeš: Tega, kar je rekel Pogorelčnik, ne morem zanikati

Napričakovana odločitev Eme Klinec, da konča svojo uspešno športno pot, je bila tudi za Jurija Tepeša, glavnega trenerja slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih, na nek način šok. Verjel je, da bo po uspešnem poletju nadaljevala kariero. V zanimivem pogovoru je 37-letni Stanežičan razkril delček pričakovanj za novo sezono svetovnega pokala, nad katero se bo zastor 20. t. m. dvignil v Lillehammerju, spregovoril je tudi o pripravljenosti varovank z branilko velikega kristalnega globusa Niko Prevc na čelu, zdravstvenem stanju Tine Erzar ...