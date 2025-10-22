Tepeš: Za nas je bilo to zares težko sprejeti

V nadaljevanju preberite:

Jurij Tepeš, ki je lani prevzel vodenje slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih, je v prejšnji sezoni kot glavni trener z Niko Prevc osvojil tako rekoč vse, kar se je na skakalnicah in letalnici v Vikersundu osvojiti dalo. Zaveda se, da bodo pričakovanja tudi v olimpijski zimi velika, sam pa noče na nikogar posebej pritiskati. Zdaj je z mislimi predvsem pri sklepnem dejanju letošnje velike nagrade FIS konec tedna v Klingenthalu.

V nadaljevanju preberite, kaj je 36-letni Stanežičan povedal o pripravljenosti Prevčeve, ki je včeraj v Kranju v šampionskem slogu ubranila naslov »poletne« državne prvakinje, o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, padcih in poškodbah Avstrijke Eve Pinkelnig in Alexandrie Loutitt, prijetnih slovenskih presenečenjih, novih pravilih in tekmovalnih dresih, zdravstvenih težavah obeh izjemno obetavnih mladink Taje Bodlaj in Tine Erzar, finalu velike nagrade v Klingenthalu ... ...