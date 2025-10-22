  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Tepeš: Za nas je bilo to zares težko sprejeti

    Glavni trener slovenske ženske skakalne vrste o formi Niki Prevc, vrnitvi Nike Vodan, odsotnosti obetavnih mladink, finalu velike nagrade v Klingenthalu ...
    Jurij Tepeš optimistično pogleduje prosti olimpijski zimi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Jurij Tepeš optimistično pogleduje prosti olimpijski zimi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Miha Šimnovec
    22. 10. 2025 | 05:30
    Jurij Tepeš, ki je lani prevzel vodenje slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih, je v prejšnji sezoni kot glavni trener z Niko Prevc osvojil tako rekoč vse, kar se je na skakalnicah in letalnici v Vikersundu osvojiti dalo. Zaveda se, da bodo pričakovanja tudi v olimpijski zimi velika, sam pa noče na nikogar posebej pritiskati. Zdaj je z mislimi predvsem pri sklepnem dejanju letošnje velike nagrade FIS konec tedna v Klingenthalu.

    V nadaljevanju preberite, kaj je 36-letni Stanežičan povedal o pripravljenosti Prevčeve, ki je včeraj v Kranju v šampionskem slogu ubranila naslov »poletne« državne prvakinje, o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, padcih in poškodbah Avstrijke Eve Pinkelnig in Alexandrie Loutitt, prijetnih slovenskih presenečenjih, novih pravilih in tekmovalnih dresih, zdravstvenih težavah obeh izjemno obetavnih mladink Taje Bodlaj in Tine Erzar, finalu velike nagrade v Klingenthalu ... ...

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Državno prvenstvo v znamenju družine Prevc

    Na 110-metrski skakalnici v Kranju sta bila v dežju najboljša Nika in Domen Prevc, ki sta se veselila dveh zlatih kolajn.
    Miha Šimnovec 21. 10. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Niko Prevc

    Nika Prevc: Grozno je, kako lahko v trenutku izgubiš svojo najljubšo stvar

    Nika Prevc o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, poškodbah, strahovih, študiju, ciljih za prihajajočo zimo z OI v Italiji.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijska zvezdnica s solznimi očmi: Zakaj se niso pozanimali pri Špeli Rogelj?

    Eva Pinkelnig je v oddaji Šport v nedeljo na avstrijski televizijski postaji ORF obračunala z odgovornimi v skokih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).
    Miha Šimnovec 21. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Timijem Zajcem

    Zajc: Takšne stvari se ne bi smele dogajati, po koncu kariere mi ne bo dolgčas

    Slovenski skakalni as Timi Zajc o vožnji z motorjem, dirki razreda motoGP, nastopu na reliju za DP, menjavi smuči, pripravah in željah za olimpijsko zimo ...
    Miha Šimnovec 17. 10. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Zdaj res ne bi bil rad v koži odgovornih pri FIS

    Anže Lanišek o nedavni olimpijski generalki, skakalnicah v Predazzu, padcih Eve Pinkelnig in Alexandrie Loutitt, ciljih za novo zimo, dopustu, gradnji hiše ...
    Miha Šimnovec 10. 10. 2025 | 19:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Vse skupaj se je vrnilo na 'prvostopenjsko sodišče'

    Petru Prevcu je bilo vedno izziv narediti nekaj, kar še ne obstaja. Avstrijec Mathias Hafele se mu zdi pravi mož za kontrolorja opreme v smučarskih skokih.
    Miha Šimnovec 29. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Rokom Drakšičem

    Lanišek in Prevc sta Rokijevemu sinu uresničila veliko željo

    Selektor finske reprezentance v judu Rok Drakšič o življenju v deželi tisočerih jezer, delu s »Suomiji«, nekdanjih varovankah Andreji Leški in Kaji Kajzer ...
    Miha Šimnovec 12. 6. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Jurijem Tepešem

    Tepeš: Najin odnos z očetom ni takšen, kot verjetno misli večina

    Jurij Tepeš o pričakovanjih za tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal na Ljubnem, vodenju nosilke rumene majice Nike Prevc, pritisku tujih trenerjev ...
    Miha Šimnovec 14. 2. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Kakšen je optimalni trajnostni elektroenergetski sistem za Slovenijo?

    Na poslovni konferenci Delovega poslovnega centra o obsegu vlaganj v proizvodne vire, omrežje in spodbude ter zagotavljanju najnižje cene elektrike.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    smučarski skoki Jurij Tepeš Nika Prevc Nika Vodan Predazzo Klingenthal

    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    ACH Volley z zvezdniško zasedbo začenja pot v ligo prvakov na Nizozemskem

    Okrepljeni ACH Volley z Urnautom in Kolakovićem začenja zahtevne kvalifikacije za Ligo prvakov proti nizozemskemu prvaku Orion Stars.
    22. 10. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2025

    Zmage so doma tam, kjer je Tadej Pogačar

    Svetovna kolesarska številka ena je tudi v sezoni 2025 premikal mejnike z ekipo UAE in slovensko reprezentanco.
    Miha Hočevar 22. 10. 2025 | 07:31
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Sto let rojstva Mikija Mustra: Pred njim ni bilo podobnega

    Ob stoti obletnici rojstva stripovskega mojstra razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana ter Narodni in univerzitetni knjižnici.
    Pia Prezelj 22. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Sto let rojstva Mikija Mustra: Pred njim ni bilo podobnega

    Ob stoti obletnici rojstva stripovskega mojstra razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana ter Narodni in univerzitetni knjižnici.
    Pia Prezelj 22. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
